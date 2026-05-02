Amenazas en redes desatan revisiones de mochilas en Quintana Roo

CHETUMAL. La Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) ha manifestado su respaldo total a las brigadas de revisión de mochilas organizadas por padres de familia y directivos escolares en los accesos de diversas instituciones del estado.

Noticia Destacada Aumentan 70% los ataques de abejas en Chetumal; calor extremo las vuelve agresivas, advierten

Elda María Xix Euán, titular de la dependencia, destacó que esta medida preventiva surge de la decisión propia de los tutores y arrojó resultados positivos en la búsqueda por garantizar entornos escolares seguros para los estudiantes de todos los niveles educativos.

Para fortalecer estas acciones, la autoridad educativa mantiene una coordinación estrecha con la Asociación Estatal de Padres de Familia, la XVIII Legislatura, a través de la diputada Alexia Murguía, y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, asegurando que existe una aceptación mayoritaria entre los paterfamilias para implementar estas revisiones bajo la supervisión directa de los tutores.

Este endurecimiento en los protocolos de seguridad se produce en un momento de alta tensión en la capital, derivado de la reciente aparición de mensajes que advierten sobre posibles tiroteos en planteles escolares. Dicha difusión de amenazas, que inicialmente circularon a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, han generado un clima de incertidumbre que obligó a las autoridades educativas y de seguridad a reaccionar de manera inmediata.

Los mensajes que detallaban presuntas intenciones de realizar ataques armados dentro de las casas de estudio fueron tomados con la máxima seriedad por los colectivos de padres de familia, quienes prefirieron no esperar a trámites burocráticos y activar el programa de revisión de pertenencias de forma ciudadana.

La titular de la SEQ recalcó que la participación de los tutores es el eje central de este esquema preventivo, ya que su presencia garantiza que el proceso se realice bajo el respeto a los derechos de los menores, pero sin comprometer el objetivo de detectar objetos que puedan representar un riesgo.

Dicha colaboración con la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha permitido que estas revisiones cuenten con un respaldo táctico perimetral, permitiendo que la comunidad escolar se sienta protegida ante el temor fundado por las amenazas externas. Las autoridades han enfatizado que la seguridad en las escuelas es una responsabilidad compartida, y que la vigilancia estrecha es la única vía para mitigar el impacto de los mensajes intimidatorios que han circulado recientemente en Chetumal.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH