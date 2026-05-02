En Campeche, hasta 4 de cada 10 niños con cáncer no logran sobrevivir

Entre pasillos de hospital, tratamientos prolongados y momentos de incertidumbre, la “campanita” que anuncia que un niño ha superado el cáncer se ha convertido en símbolo de esperanza para muchas familias. Sin embargo, no todas las historias tienen un final favorable.

Noticia Destacada Movilización de cuerpos de emergencia por menor lesionado en Plaza Real de Ciudad del Carmen

En Campeche, entre seis y siete de cada 10 menores logran recuperarse, pero hasta cuatro fallecen, una realidad que impacta profundamente a quienes viven estos procesos. Así lo expresó Alfredo Gómez Rueda, presidente de la Fundación “500 Padrinos”, organización que brinda acompañamiento integral a niñas y niños con cáncer.

“Nuestra manera es acompañar, no nada más al niño, sino también a la familia, los 365 días del año”, señaló al describir una labor que va desde el apoyo en pasajes y quimioterapias hasta el respaldo emocional en los momentos más difíciles.

Actualmente, la fundación da seguimiento a cerca de 170 menores con cáncer en el estado, de los cuales la mitad se encuentra en tratamiento activo y el resto en proceso de vigilancia. De ese universo, entre 85 y 90 han sido canalizados al Centro Estatal de Oncología, aunque también reciben atención en instituciones como el IMSS y PEMEX.

Detrás de las cifras hay historias difíciles. “Cada mes o cada dos meses perdemos uno o dos niños, es algo muy doloroso”, compartió Gómez Rueda, al reconocer el impacto emocional que esto genera no solo en las familias, sino también en quienes acompañan los procesos.

Destacó que también hay motivos para seguir adelante: sobrevivientes como Génesis, que representan la esperanza de que la enfermedad puede superarse.

Uno de los principales retos sigue siendo el diagnóstico oportuno. Aunque el cáncer infantil con mayor incidencia continúa siendo la leucemia, que representa alrededor del 80 por ciento de los casos, este año ha llamado la atención el incremento de osteosarcoma, un tipo de cáncer óseo que prácticamente se ha colocado a la par dentro de los casos que atiende la fundación.

“Nos falta mucho trabajo en las comunidades, donde el diagnóstico llega tarde”, advirtió, al subrayar que la detección temprana puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Pese a todo, reconoció el esfuerzo del personal médico del Centro Estatal de Oncología, al que calificó como “fenomenal” por el trato humano hacia los pacientes.

Hizo un llamado a la sociedad a continuar apoyando a las asociaciones civiles que, como “500 Padrinos”, trabajan para que más niñas y niños puedan, algún día, tocar la campanita de la victoria.

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JGH