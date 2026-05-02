Síguenos

Última hora

Campeche

Movilización de cuerpos de emergencia por menor lesionado en Plaza Real de Ciudad del Carmen

Campeche / Sucesos

Operativo en Malecón de Campeche deja siete detenidos por conducir ebrios

Un operativo en el malecón de Campeche dejó siete conductores detenidos por ebriedad y el decomiso de vehículos, incluido un taxi con documentos vencidos.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

2 de may de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Caen siete conductores alcoholizados durante operativo en el malecón
Caen siete conductores alcoholizados durante operativo en el malecón / Dismar Herrera

Efectivos policiales, junto con personal del Artec y la Comisión de Derechos Humanos, implementaron un operativo conjunto en el malecón, donde se logró la detención de siete conductores por estar ebrios y el decomiso de un taxi por tener documentos vencidos.

Ataque armado en Silvituc deja un muerto; víctima murió en el hospital

Noticia Destacada

Hombre recibe disparo en el pecho y pierde la vida en hospital de Escárcega

El hecho ocurrió sobre la avenida Pedro Sainz de Baranda, entre Justo Sierra, donde elementos policiales e inspectores se dispusieron a realizar un operativo de alcoholimetría para conductores particulares y de servicio.

Durante dichas acciones se decomisaron siete vehículos (cuatro coches y tres motos), cuyos conductores estaban en estado de ebriedad. Ante ello, fueron privados de su libertad y llevados a los juzgados cívicos, mientras que sus transportes fueron enviados al corralón.

De manera paralela, inspectores del Artec revisaron cerca de 10 taxis, de los cuales solo uno fue decomisado debido a que su chofer tenía el permiso y tarjetón vencidos; asimismo, no fue arrestado ya que se encontraba sobrio.

En el lapso de las acciones, una mujer fue atendida por paramédicos de rescate ya que cayó en crisis nerviosa por el decomiso de su camioneta, donde fue estabilizada. Durante dichas acciones se descartó la retención de vehículos por matrículas vencidas.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH

Te puede interesar