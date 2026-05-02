Operativo en Malecón de Campeche deja siete detenidos por conducir ebrios

Efectivos policiales, junto con personal del Artec y la Comisión de Derechos Humanos, implementaron un operativo conjunto en el malecón, donde se logró la detención de siete conductores por estar ebrios y el decomiso de un taxi por tener documentos vencidos.

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El hecho ocurrió sobre la avenida Pedro Sainz de Baranda, entre Justo Sierra, donde elementos policiales e inspectores se dispusieron a realizar un operativo de alcoholimetría para conductores particulares y de servicio.

Durante dichas acciones se decomisaron siete vehículos (cuatro coches y tres motos), cuyos conductores estaban en estado de ebriedad. Ante ello, fueron privados de su libertad y llevados a los juzgados cívicos, mientras que sus transportes fueron enviados al corralón.

De manera paralela, inspectores del Artec revisaron cerca de 10 taxis, de los cuales solo uno fue decomisado debido a que su chofer tenía el permiso y tarjetón vencidos; asimismo, no fue arrestado ya que se encontraba sobrio.

En el lapso de las acciones, una mujer fue atendida por paramédicos de rescate ya que cayó en crisis nerviosa por el decomiso de su camioneta, donde fue estabilizada. Durante dichas acciones se descartó la retención de vehículos por matrículas vencidas.

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JGH