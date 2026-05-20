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Campeche / Sucesos

Detienen a Humberto “N” por presunto abuso sexual contra su nieta en Campeche

Autoridades ministeriales capturaron a Humberto “N” sobre la avenida Concordia, tras ser acusado de presunto abuso sexual contra una menor de edad.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

20 de may de 2026

1 min

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Detienen a Humberto “N” por presunto abuso sexual contra su nieta en Campeche
Detienen a Humberto “N” por presunto abuso sexual contra su nieta en Campeche / Dismar Herrera

Humberto “N” fue detenido por autoridades ministeriales en la unidad habitacional Concordia, luego de ser señalado por presunto abuso sexual en agravio de su propia nieta.

La captura se realizó sobre la avenida Concordia entre la calle Palenque y el Circuito Pablo García, donde agentes ubicaron al sospechoso y procedieron con su aseguramiento para ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes.

Tras la detención, el hombre fue trasladado ante la Fiscalía cuya situación legal se debatirá en las próximas horas al ser presentado ante su audiencia inicial.

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