Nuevo Xcán recibirá más de 1 millón de pesos para pavimentación y obras prioritarias

La comunidad Nuevo Xcán, en el municipio Lázaro Cárdenas, recibirá este año una segunda asignación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (Faispiam) por un monto de un millón 60 pesos, logro obtenido gracias a la correcta comprobación del gasto ejercido durante el ejercicio fiscal anterior.

De acuerdo con información oficial proporcionada por el delegado Juan José de la Cruz Hau Cupul, el fin de semana se realizó una asamblea comunitaria en la que los habitantes eligieron al nuevo comité de obras y acordaron destinar el recurso a proyectos prioritarios de pavimentación y urbanización.

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Hau Cupul destacó que esta nueva ministración es resultado del manejo transparente y responsable de los fondos anteriores, lo que fortaleció la confianza de las autoridades federales en la administración directa de la ciudadanía.

Durante la reunión general, los pobladores ejercieron su derecho a la autodeterminación al elegir al comité encargado de coordinar, supervisar y vigilar la aplicación de los recursos que serán entregados en próximas fechas.

El delegado recordó que en el 2025 la localidad recibió 964 mil 114 pesos mediante el mismo programa federal, dinero que fue invertido totalmente en obras prioritarias como ampliación de redes eléctricas, extensión del sistema de agua potable y primeras etapas de pavimentación, situación que permitió acceder a este segundo apoyo económico.

Asimismo, reconoció el trabajo del comité saliente por el manejo ordenado de los recursos y deseó éxito a los nuevos representantes electos por los vecinos.

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El nuevo comité de obra pública quedó integrado por Basilio Albornoz como presidente; Lourdes Dzib Campos, tesorera; y Maribel Angulo Cen, secretaria técnica. Las vocalías estarán a cargo de Wilbert Che y Polita Ríos.

Para reforzar la transparencia y evitar irregularidades, la asamblea también nombró un Comité de Vigilancia conformado por Wilberth Alcocer, César Caamal y Pastora Dzul, quienes supervisarán cada etapa de los trabajos.

Los habitantes determinaron que la prioridad de este año será la pavimentación de calles, una de las principales demandas de las familias de Nuevo Xcán para mejorar la movilidad y disminuir afectaciones durante la temporada de lluvias.

Aunque el catálogo de vialidades aún está en análisis técnico, las autoridades precisaron que la decisión final responderá a las necesidades planteadas por la comunidad.

Hau Cupul reconoció que los recursos siguen siendo insuficientes para abatir el rezago histórico en infraestructura y exhortó a la población a mantener una participación activa y vigilar que el uso de los recursos se transparente en beneficio de Nuevo Xcán.