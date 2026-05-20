FGE Campeche abre dos carpetas tras balacera en Ex Hacienda Kala

La Fiscalía General del Estado de Campeche abrió dos carpetas de investigación por los hechos registrados en Ex Hacienda Kala, uno por delitos contra la salud y la segunda por homicidio en grado de tentativa.

El fiscal Jackson Villacís Rosado destacó que el elemento ministerial que recibió impactos por arma de fuego sigue siendo atendido en un hospital de la ciudad.

Recordó que, al ejecutar una orden de cateo en la zona urbana arriba mencionada, los elementos de la Fiscalía Estatal fueron recibidos con agresiones con arma de fuego.

"En acciones de investigación determinamos que teníamos que hacer cateo para solicitar la orden de cateo. Se efectuó la orden de cateo y al ingreso de los elementos son recibidos con agresiones. De los hechos, un compañero es lesionado en la mano", agregó.