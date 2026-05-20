Cae alcalde de Atlatlahucan por presunta extorsión; hay tres detenidos más

En un operativo federal realizado en Morelos, autoridades cumplimentaron órdenes de aprehensión contra el presidente municipal de Atlatlahucan, Agustín Toledano Amaro, señalado por su presunta participación en delitos de extorsión. Las acciones también derivaron en la captura de otras tres personas, entre ellas el exalcalde de Yecapixtla, Irving Sánchez Zavala.

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La información fue confirmada por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien indicó que las detenciones forman parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y de la llamada Operación Enjambre, una serie de acciones enfocadas en investigar posibles vínculos entre autoridades municipales y redes delictivas. Las capturas fueron ejecutadas con participación de elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional, apoyados por labores de inteligencia federal.

De acuerdo con el reporte oficial, se ejecutaron cuatro órdenes de aprehensión obtenidas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Aunque las autoridades confirmaron las capturas de Toledano e Irving Sánchez, hasta el momento no han revelado públicamente la identidad de las otras personas detenidas.

Las autoridades también informaron que continúan las acciones para localizar y ejecutar una orden de captura pendiente contra Jesús Corona Damián, mientras las investigaciones siguen abiertas.

El caso representa uno de los golpes más recientes dentro de la Operación Enjambre, estrategia que ha ampliado investigaciones sobre posibles nexos entre actores políticos locales y estructuras criminales en distintas regiones del país.