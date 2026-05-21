Cateo en la colonia Miguel de la Madrid de Ciudad del Carmen deja un detenido

Fuerte movilización policiaca se registró en la colonia Miguel de la Madrid, luego de que elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), adscritos a la Vicefiscalía General Regional de Ciudad del Carmen, llevaran a cabo un cateo en un inmueble de dicho sector.

La diligencia se realizó sobre la calle Reforma Agraria entre Satélite y Felipe Ángeles, donde varias unidades oficiales de la Vicefiscalía arribaron para coordinar el cierre parcial de diversas calles y posteriormente ingresar a la vivienda señalada.

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De acuerdo con información recabada en el lugar, los agentes investigadores permanecieron dentro del inmueble durante aproximadamente una hora y media, realizando inspecciones y asegurando diversos indicios relacionados con las investigaciones en curso.

Como resultado del operativo, trascendió que una persona fue detenida, además del aseguramiento de una motocicleta y diversos artículos encontrados en el interior de la vivienda, los cuales fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales para las investigaciones correspondientes.

Durante el desarrollo del cateo, la zona permaneció bajo resguardo de elementos ministeriales, mientras vecinos observaban con expectativa el despliegue de las corporaciones policiacas.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer de manera oficial qué fue lo localizado dentro del inmueble ni los delitos que se investigan, por lo que se espera que sea la Fiscalía General del Estado de Campeche quien emita información oficial respecto a esta diligencia ministerial en las próximas horas.