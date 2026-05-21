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Plomo en juguetes amenaza la salud infantil; intensifican revisiones en México

La Cofepris pone bajo vigilancia juguetes infantiles por presencia de sustancias tóxicas.

Adriana Marín

Por Adriana Marín

21 de may de 2026

1 min

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Autoridades alertan por productos infantiles con sustancias tóxicas peligrosas
Autoridades alertan por productos infantiles con sustancias tóxicas peligrosas / Por Esto!

Detrás de algunos juguetes y productos infantiles pueden ocultarse metales pesados capaces de afectar la salud de niñas y niños.

Para detectar riesgos como la presencia de plomo, la Secretaría de Salud y la Cofepris mantienen una vigilancia permanente mediante pruebas de laboratorio, procesos de lixiviación y tecnología especializada aplicada a artículos que circulan en México, con el objetivo de prevenir riesgos ocultos.

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A través del Laboratorio Nacional de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAyAC) y la Red Nacional de Laboratorios, especialistas realizan análisis químicos para identificar sustancias tóxicas presentes en artículos dirigidos principalmente a menores de edad.

Entre los principales peligros se encuentra la exposición al plomo, metal que puede provocar daños neurológicos, problemas de aprendizaje y alteraciones en el desarrollo cognitivo infantil.

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Especialistas en salud han advertido que muchos productos pirata o sin etiquetado adecuado pueden contener pigmentos industriales y componentes prohibidos en otros países, debido a la ausencia de certificaciones o controles de fabricación, por lo que además del monitoreo en laboratorio también se realizan operativos y revisiones en puntos de venta para retirar productos que incumplan las normas oficiales mexicanas.

En un país donde millones de niñas y niños utilizan diariamente productos de plástico, pinturas y materiales sintéticos, las pruebas de seguridad se han convertido en una herramienta clave para prevenir intoxicaciones y proteger la salud pública desde la infancia.

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