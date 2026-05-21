Presidenta de México atribuye golpes contra redes delictivas en Morelos a reportes ciudadanos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que una parte importante de las detenciones realizadas en Morelos derivó de denuncias ciudadanas que recibió directamente durante sus visitas a la entidad, y aseguró que las investigaciones y operativos contra posibles redes delictivas continuarán sin distinciones.

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Durante sus declaraciones, la mandataria señaló que la información aportada por habitantes permitió fortalecer líneas de investigación y apoyar acciones coordinadas entre autoridades federales y estatales. Añadió que los reportes ciudadanos han sido una herramienta relevante para detectar posibles actos ilícitos y atender problemas de seguridad en la región.

Las declaraciones se dieron tras los operativos realizados en Morelos, donde autoridades federales ejecutaron diversas detenciones como parte de acciones enfocadas en combatir estructuras criminales y corrupción institucional. Entre los resultados reportados se encuentran capturas de funcionarios y exfuncionarios vinculados con investigaciones en curso.

Sheinbaum sostuvo que su administración mantendrá la estrategia de actuar a partir de inteligencia, coordinación institucional y participación ciudadana, reiterando que ninguna persona estará por encima de la ley. En ese contexto, enfatizó que las investigaciones seguirán su curso y advirtió que “no habrá impunidad” para quienes resulten responsables.