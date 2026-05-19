Mega operativo de la FGR y Marina en Ciudad del Carmen deja tres detenidos y una casa asegurada

Un fuerte operativo encabezado por fuerzas federales se registró en la colonia Fátima de esta cabecera municipal, dejando como saldo un inmueble asegurado y tres personas detenidas, entre ellas dos hombres y una mujer, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República, FGR.

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Los hechos ocurrieron en un predio ubicado sobre la calle 37, entre las calles 58 y 60 de la citada colonia. Hasta ese punto arribaron elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, personal de la Guardia Nacional y agentes de la FGR, quienes implementaron un amplio despliegue de seguridad, cerrando el perímetro varias cuadras a la redonda para restringir el paso de civiles y automovilistas.

De acuerdo con información recabada en el lugar, las autoridades federales ingresaron a una vivienda con fachada de color rojo, donde permanecieron por aproximadamente tres horas con 40 minutos realizando una inspección minuciosa como parte de una diligencia de cateo ministerial.

Tras concluir las revisiones, las corporaciones procedieron con el arresto de los tres civiles, a quienes trasladaron de inmediato a las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana para la certificación médica correspondiente. Posteriormente, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal en las oficinas de la FGR, ubicadas en la colonia Centro, donde se determinará su situación jurídica.

El inmueble quedó oficialmente asegurado bajo la carpeta de investigación D/CAMP/CAMP/0000168/2026 y la técnica de investigación 48/2026, permaneciendo bajo el resguardo y custodia de sellos federales mientras continúan las indagatorias.

Familiares de los implicados manifestaron desconocer tanto los motivos del cateo como los delitos que se les imputan a sus parientes, por lo que señalaron que acudirían ante la delegación de la FGR para solicitar informes. Hasta el momento, ninguna autoridad ha emitido un pronunciamiento oficial sobre este golpe, por lo que el caso se mantiene bajo estricto hermetismo.

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JGH