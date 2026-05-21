Banxico presenta exclusiva moneda de oro inspirada en el ajolote y el Mundial 2026

Con la emoción del próximo Mundial 2026 cada vez más cerca, el Banco de México (Banxico) sorprendió a coleccionistas y aficionados al futbol con el lanzamiento de una exclusiva colección de monedas conmemorativas, entre las que destaca una pieza de oro protagonizada por el emblemático ajolote mexicano.

La nueva colección especial del Mundial 2026 está conformada por 12 monedas distintas: cuatro piezas de oro con valor nominal de 25 pesos, cuatro monedas de plata de 10 pesos y cuatro monedas bimetálicas de 20 pesos con forma dodecagonal. Todas fueron diseñadas para rendir homenaje a México como una de las sedes de la próxima Copa del Mundo.

¿Cuánto cuesta la moneda de oro del Mundial 2026

Aunque la pieza tiene un valor facial de 25 pesos, el precio real de la moneda de oro del Mundial 2026 es mucho mayor debido al material con el que fue fabricada.

Especialistas estiman que cada ejemplar tendrá un costo aproximado de 19 mil 500 pesos, aunque la cifra puede variar diariamente dependiendo del comportamiento internacional de la onza Troy de oro.

La expectativa generada por el torneo y el interés de los coleccionistas podrían provocar que estas monedas aumenten rápidamente de valor y se agoten en poco tiempo.

¿Dónde comprar la moneda con ajolote?

La venta de la moneda conmemorativa del Mundial 2026 no se realizará en bancos tradicionales ni en sucursales comunes. Las piezas únicamente podrán adquirirse mediante distribuidores autorizados nacionales e internacionales.

Estos son algunos de los puntos oficiales de venta:

Casa de Moneda de México, en Paseo de la Reforma, CDMX

Museo Interactivo de Economía (MIDE), Centro Histórico de CDMX

Banco Azteca

Banorte

Banregio

BBVA México

Monedas Briggs, en Guadalajara

Así es la moneda de oro del ajolote

Las monedas de oro fueron elaboradas en oro de ¼ de onza, cuentan con pureza ley 0.999 y acabado espejo, además de un diámetro de 23 milímetros.

En el anverso aparece el Escudo Nacional acompañado de la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”, mientras que el reverso incorpora elementos culturales y turísticos relacionados con las ciudades sede del torneo.

La pieza inspirada en la Ciudad de México incluye un diseño con el ajolote, además de monumentos icónicos como el Templo Mayor, la Catedral Metropolitana, Bellas Artes y el Monumento a la Revolución.

Otras monedas incluyen referencias a Monterrey, Guadalajara y distintos símbolos nacionales como flores de cempasúchil, mariposas monarca, jaguares y balones de futbol

Todas las piezas integran el logotipo oficial de la FIFA y la marca de la Casa de Moneda de México, convirtiéndose en una edición especial que busca celebrar la participación del país en el Mundial 2026.