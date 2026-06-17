Conductor choca contra el Tren Ligero rumbo a la Estación del Tren Maya en Campeche; hay dos heridos

Un choque entre una camioneta y una unidad del Tren Ligero se registró este miércoles sobre la avenida Héroe de Nacozari, en la ciudad de Campeche, luego de que presuntamente el conductor de un vehículo Omoda se distrajera al incorporarse a la vialidad.

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De acuerdo con los primeros reportes, el automovilista salía de las instalaciones de una conocida empresa refresquera cuando no advirtió el paso del convoy, que se dirigía hacia la Estación del Tren Maya, provocando la colisión.

El percance generó la inmediata movilización de los cuerpos de emergencia. Una pareja de adultos mayores que viajaba como pasajeros en la unidad del Tren Ligero resultó con diversos golpes en el cuerpo, por lo que requirieron ser atendidos y valorados en el lugar por paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU).

Elementos de seguridad estatal también se desplegaron en la zona, ocasionando afectaciones momentáneas a la circulación mientras se realizaban las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades y cuantificar los daños materiales.

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