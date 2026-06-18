Localizan camioneta con reporte de robo en el Puente Zacatal de Ciudad del Carmen

Una intensa movilización de autoridades municipales y elementos de seguridad se registró la mañana de este jueves sobre el Puente Zacatal, luego del hallazgo de una camioneta con reporte de robo que fue localizada abandonada tras impactarse contra los barandales de protección de la importante vía de comunicación.

De acuerdo con la información recabada, los propietarios de una camioneta Nissan Rogue blanca, con placas de circulación YZA-215-A del estado de Yucatán, denunciaron el robo de la unidad alrededor de las 6:30 de la mañana de este mismo jueves. El vehículo se encontraba estacionado sobre la calle Ballena, en la colonia Justo Sierra.

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Según el reporte de los afectados, cámaras de vigilancia y testimonios permitieron establecer que un sujeto vestido completamente de negro permaneció merodeando la zona durante varios minutos. Posteriormente, logró abrir la camioneta y emprendió la huida con rumbo desconocido.

Horas más tarde, las autoridades recibieron el reporte de una unidad abandonada sobre el Puente Zacatal. Al arribar al sitio, elementos de seguridad confirmaron que se trataba de la camioneta reportada como robada. La unidad presentaba daños luego de colisionar contra los barandales de protección del puente, lo que también ocasionó afectaciones a la infraestructura vial.

Los propietarios acudieron al lugar para realizar la identificación correspondiente y confirmaron que efectivamente era su vehículo. Asimismo, se presentó un ajustador de seguros para evaluar los daños ocasionados tanto a la camioneta como a la estructura del puente.

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Elementos de la Dirección de Seguridad Pública llevaron a cabo el procedimiento legal correspondiente, incluyendo el aseguramiento de la unidad y el levantamiento de evidencias para integrar la carpeta de investigación y determinar las responsabilidades derivadas del incidente.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas ni se tiene información oficial sobre el paradero del presunto responsable del robo. Las autoridades continúan con las investigaciones para dar con el delincuente y esclarecer los hechos.