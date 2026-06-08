Movilización policiaca en Ciudad del Carmen por conductor intoxicado

Una intensa movilización de elementos de la Policía Estatal Preventiva se registró en el fraccionamiento Villas de Santa Ana, luego de que vecinos reportaran la presencia de un hombre aparentemente inconsciente dentro de un vehículo que permaneció encendido durante más de dos horas sobre la vía pública.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Santo Tomás, donde habitantes observaron un automóvil Mazda 3 rojo con placas DJD-745-C de Campeche, estacionado con el motor en marcha y con su conductor desvanecido en el interior.

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De acuerdo con testigos, el hombre no respondía a los llamados, lo que generó preocupación entre los residentes, quienes solicitaron la intervención de las corporaciones de seguridad.

Minutos después arribaron agentes de la Policía Estatal Preventiva, pero justo cuando se aproximaban, el conductor despertó e intentó retirarse. Los oficiales lograron impedir que continuara su marcha y detectaron que se encontraba en aparente estado inconveniente.

Para evitar un posible accidente, los policías contactaron a familiares del conductor, quienes tras una hora de espera acudieron al sitio y se hicieron cargo de él y del vehículo.

Gracias a la intervención de vecinos y autoridades, se logró prevenir una situación de riesgo que pudo derivar en un accidente vial con consecuencias para automovilistas o peatones.