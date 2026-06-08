¡Cuesta 777 pesos! Tienda de Campeche tiene la canasta básica más barata de México; ¿dónde se ubica?

La tienda Chedraui Campeche, ubicada en la avenida Gobernadores de la colonia Santa Ana, ofrece la canasta básica más económica del país, según el monitoreo semanal que realiza la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

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Durante la semana del 25 al 29 de mayo de 2026, esta sucursal registró un precio de $777.40 por la canasta básica de 24 productos, la más baja reportada a nivel nacional. Esto representa un ahorro significativo respecto al precio máximo sugerido.

El titular de la Profeco, Iván Escalante, destacó en su informe:

“Con todas las empresas, con las agroindustrias y con las tiendas de autoservicio, esto es una canasta básica de 24 productos que no debe de exceder los 910 pesos. En nuestro monitoreo semanal ubicamos el precio más bajo en Chedraui Campeche $777.40, le vamos a poner una palomita, y la más cara en Ley Praderas en Saltillo, Coahuila, $942.10, le vamos a poner un tache”.

Durante la última semana de mayo, esta sucursal registró un precio de $777.40 pesos por los 24 productos esenciales, la cifra más baja a nivel nacional. / Especial

Esta buena noticia llega tras la renovación del Pacto de la Alianza para el Bienestar y la Subsistencia (PASIC) impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, en el que participan cadenas comerciales y productores para mantener controlados los precios de los productos de la canasta básica.

Comparación nacional

Según la imagen difundida por Profeco:

Chedraui Campeche → $777.40 (el más barato del país)

→ (el más barato del país) Bodega Aurrera Villahermosa Guayabal, Tabasco → $909.40

Mientras que en Saltillo, Coahuila, la canasta llegó a $942.10, rebasando el límite recomendado.

¿Qué significa para las familias campechanas?

Esta sucursal de Chedraui se convierte en una excelente opción para las familias de la capital que buscan ahorrar en la compra de la semana. Productos como tortilla, arroz, frijol, huevo, leche, pollo, aceite, azúcar y verduras básicas resultaron más accesibles en esta tienda.

La Profeco continuará con su monitoreo semanal para verificar que los precios se mantengan estables y cumplan con lo acordado en el PASIC.

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JGH