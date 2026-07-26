Abren carpeta de investigación por presunto abuso contra una perrita en Mérida

La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación por un presunto caso de maltrato y abuso animal en agravio de una perrita, ocurrido en el fraccionamiento Vergel 65 de Mérida.

De acuerdo con la dependencia, las investigaciones comenzaron luego de recibir un reporte telefónico en el que se denunciaban los hechos. A partir de ese momento, personal ministerial inició las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido.

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La FGE informó que las actuaciones se realizan en coordinación con las autoridades competentes, con el objetivo de integrar la carpeta de investigación, recabar los elementos de prueba necesarios y determinar las responsabilidades que, conforme a derecho, correspondan.

La institución señaló que dará seguimiento puntual al caso hasta su debido esclarecimiento y reiteró su compromiso de actuar con estricto apego a la ley en todos los casos relacionados con presunto maltrato animal.

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Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado sobre personas detenidas ni ha revelado mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el presunto hecho, por lo que las investigaciones continúan en curso.