Falta de personal y patrullas limita labor de Ángeles Verdes en Quintana Roo

La falta de personal, unidades y recursos para el mantenimiento del equipo, así como para la realización de recorridos, complican la labor de auxilio vial de los Ángeles Verdes en las carreteras de Quintana Roo, donde mantienen un promedio de mil servicios mensuales.

En medio de estas condiciones, la corporación federal, dependiente de la Secretaría de Turismo, se ubica entre el octavo y décimo lugar en productividad a nivel nacional.

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En anteriores administraciones, los Ángeles Verdes de Quintana Roo llegaron a contar con 18 patrullas, pero actualmente operan con 10 unidades y 28 elementos activos, además de que las contrataciones permanecen suspendidas desde hace varios años.

Desde el primero de junio pasado, cuando se activó el operativo “Verano Mundialista Quintana Roo 2026”, hasta la semana pasada, la agrupación de auxilio vial reportó alrededor de 900 servicios en beneficio de 2 mil turistas.

En administraciones anteriores llegaron a disponer de 18 automotores para las carreteras de Quintana Roo / Gabriel Alcocer

Autoridades de la dependencia federal reconocieron que en gestiones anteriores disponían de 18 unidades asignadas para Quintana Roo; sin embargo, actualmente el parque vehicular se redujo casi a la mitad, al contar únicamente con 10 patrullas en funcionamiento.

En septiembre del 2024, la corporación recibió 10 vehículos nuevos para renovar por completo la flotilla de atención, debido a que las unidades utilizadas para brindar asistencia presentaban un avanzado deterioro y un elevado kilometraje.

No obstante, el mantenimiento de las patrullas recientes se ha complicado debido al retraso en la liberación de recursos.

Aun así, los elementos de Quintana Roo se mantienen entre los lugares ocho y 10 con mayor productividad dentro del balance nacional de las 262 rutas de atención registradas, debido al número de servicios realizados, entre los que destaca Cozumel.

De las 10 patrullas asignadas en la entidad, dos se encuentran en dicha isla y realizan labores de auxilio vial con apoyo de personal de la Secretaría estatal de Turismo y de la instancia federal. El resto de los vehículos tiene sus bases en Cancún, Chetumal, Felipe Carrillo Puerto y Tulum.

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Respecto a la falta de personal, varios elementos con mayor antigüedad cumplieron sus años de servicio y, al retirarse, las plazas vacantes no fueron ocupadas. De esta manera, los espacios de los oficiales jubilados permanecen congelados.

Personal de la corporación resaltó la importancia de este servicio de apoyo en carretera, al considerarlo un valor agregado para mejorar la experiencia de los visitantes durante su estancia.

Los principales auxilios que han brindado corresponden a ponchaduras de neumáticos, sobrecalentamiento de motores e incluso desvieladas por falta de líquido anticongelante y aceite.