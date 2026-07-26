Puente Nichupté permanecerá sin acceso durante más de 12 horas por “Puenteando”

El Puente Vehicular Nichupté permanecerá cerrado a la circulación de automotores por más de 12 horas, desde este domingo a las 16:00 horas y hasta mañana a las 4:30 horas, debido a la realización del evento recreativo “Puenteando”. La medida podría afectar a alrededor de 12 mil automovilistas que utilizan diariamente esta vialidad para trasladarse entre la ciudad y la zona hotelera.

Conductores expresaron su preocupación por las complicaciones que generará la suspensión temporal del tránsito, principalmente porque actualmente el flujo vehicular en el kilómetro 13.5 opera con un solo carril. Algunos usuarios señalaron que tendrán que modificar sus recorridos habituales y utilizar rutas alternas como el bulevar Luis Donaldo Colosio para evitar mayores retrasos.

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Carlos Ferrer, trabajador de la zona hotelera, comentó que deberá regresar por el bulevar Colosio al salir de su jornada laboral. Por su parte, Fernando García manifestó su inquietud ante el congestionamiento que existe en Cancún y consideró que el cierre podría incrementar los tiempos de traslado y afectar sus actividades diarias.

Los automovilistas también criticaron las condiciones de acceso a la nueva infraestructura, debido a la colocación de cuerdas sobre el pavimento, utilizadas como reductores de velocidad, además de una extensa fila de trafitambos que restringen la circulación. Señalaron que estos elementos afectan la imagen de una obra recién inaugurada.

Las autoridades exhortaron a los usuarios a planear sus recorridos con anticipación / Rodolfo Flores

El evento “Puenteando” fue organizado por autoridades estatales y municipales e incluirá el cierre del Puente Vehicular Nichupté, inaugurado el pasado 3 de mayo. Durante la actividad, los asistentes podrán recorrer aproximadamente ocho kilómetros de la vialidad en bicicleta, caminando, trotando o acompañados de sus mascotas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que la reapertura del puente está programada a las 4:30 horas del lunes. Asimismo, indicó que durante el desarrollo del evento habrá vigilancia, señalización y personal de Tránsito para orientar a los conductores.

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Como vías alternas se recomendaron los bulevares Kukulcán y Luis Donaldo Colosio, así como las avenidas Bonampak, Chac Mool, Tulum y López Portillo, con el objetivo de reducir afectaciones a la movilidad.

De acuerdo con autoridades municipales de Benito Juárez, “Puenteando” contará con cuatro zonas temáticas a lo largo del recorrido. El Pabellón Deportivo ofrecerá actividades relacionadas con el ejercicio y el ciclismo; el Pabellón Emprendedor reunirá a productores y comercios locales con artesanías, diseños y artículos elaborados en Quintana Roo.

Además, el Pabellón Gastronómico promoverá alimentos y bebidas de negocios locales, mientras que el Pabellón Lúdico tendrá actividades recreativas para niñas, niños, jóvenes y adultos mayores.

Criticaron que el acceso a la nueva infraestructura se limita con varios trafitambos / Rodolfo Flores

Ante el anuncio del cierre, habitantes y trabajadores de la zona hotelera advirtieron que vialidades como Bonampak, Colosio, Kabah y Kukulcán podrían registrar fuertes congestionamientos.

Patricia Rentería, quien utiliza diariamente el puente para llegar a su empleo en el kilómetro 16 de la zona hotelera, señaló que cualquier incidente vehicular podría provocar filas prolongadas y mayores retrasos.

Autoridades exhortaron a los conductores a planear sus recorridos con anticipación y considerar las rutas alternas durante el evento.