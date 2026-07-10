Mujer sufre grave hemorragia tras romperse una fístula en pleno Centro de Ciudad del Carmen

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia y ciudadanos se registró la tarde de este viernes en pleno Centro de la ciudad, luego de que una mujer sufriera una severa hemorragia mientras se encontraba a las afueras de un conocido establecimiento de telas.

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Los hechos ocurrieron en la entrada de la tienda Modatelas, ubicada sobre la calle 35, esquina con la calle 26, donde testigos observaron que la mujer comenzó a desangrarse profusamente del brazo derecho, lo que generó alarma entre comerciantes, transeúntes y clientes del lugar.

De acuerdo con las primeras versiones recabadas en el sitio, la emergencia se originó presuntamente tras romperse una fístula que la mujer tenía colocada en el brazo, provocando una pérdida masiva de sangre en cuestión de minutos. La cantidad de sangre que perdió fue tal que terminó por desvanecerse sobre la vía pública.

Ciudadanos que presenciaron la escena actuaron de inmediato para brindarle los primeros auxilios mientras solicitaban el apoyo de los servicios de emergencia a través del número de emergencias 911.

Minutos después arribaron paramédicos del grupo Acses, quienes, con apoyo de auxiliares viales de la Policía, aplicaron un torniquete de emergencia para controlar la hemorragia y estabilizar a la paciente, maniobra que resultó fundamental para evitar que continuara perdiendo sangre.

Una vez controlada parcialmente la lesión, la mujer fue abordada a una ambulancia y trasladada de urgencia a un hospital para recibir atención médica especializada. Sus familiares la acompañaron durante el traslado.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la paciente ni su estado de salud, por lo que se espera que en las próximas horas se emita información sobre su evolución médica. La rápida intervención de ciudadanos y cuerpos de emergencia fue determinante para brindarle una oportunidad de recibir atención oportuna.

JGH