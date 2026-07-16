Se registra nuevo incendio en instalaciones del extinto Transporte Urbano Municipal de Campeche

Un nuevo incendio se registró en las antiguas instalaciones del desaparecido Transporte Urbano Municipal (TUM), ubicadas sobre la carretera antigua a Hampolol, a la altura de la unidad habitacional Fidel Velázquez, lo que movilizó a personal de Protección Civil del Ayuntamiento de Campeche para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara.

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De acuerdo con la información disponible, el siniestro ocurrió en un área que desde hace tiempo permanece en abandono y que, según vecinos de la zona, se ha convertido en un basurero clandestino, donde constantemente se acumulan desechos y materiales inflamables. En el lugar, elementos de Protección Civil realizaron las labores necesarias para sofocar el incendio y mantener la situación bajo control.

Este es otro de los incendios registrados en el predio del extinto Transporte Urbano Municipal, inmueble que continúa generando preocupación entre habitantes de los alrededores debido al abandono en que se encuentra. Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas y se desconocen las causas que originaron el fuego.