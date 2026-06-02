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Deportes

Futbol de Estufa 2026: Así se mueve el mercado de fichajes rumbo al Apertura de la Liga MX

Los clubes de la Liga MX ya comenzaron a planear el Apertura 2026 con fichajes, bajas y rumores que podrían cambiar el panorama del torneo.

Ana García

Por Ana García

2 de jun de 2026

1 min

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Comenzó el futbol de estufa
Comenzó el futbol de estufa

Los equipos de la Liga MX ya trabajan en la construcción de sus plantillas para el próximo Apertura 2026. Varios clubes han comenzado a anunciar movimientos y a explorar opciones para reforzar sus proyectos.

La ventana de registros abrió formalmente el 2 de julio y permanecerá activo hasta el 11 de septiembre. Sin embargo, las directivas no han perdido tiempo y ya existen negociaciones, cambios en los cuerpos técnicos y rumores que podrían convertirse en algunas de las operaciones más importantes del verano.

América

Altas

  • Cristian Calderón (Necaxa)
  • Emilio Lara (Necaxa)

Bajas

  • Paulo Víctor (auxiliar técnico)

Rumores de altas

  • Federico Viñas (Real Oviedo)
  • Juan Brunetta (Tigres)
  • Raúl Jiménez (Fulham)

Rumores de bajas

  • Israel Reyes (AS Roma)
  • Kevin Álvarez (Monterrey)
  • Ramón Juárez (Atlante)
  • Thiago Espinosa (Atlante)

Atlas

Altas

  • Sin confirmar

Bajas

  • Diego González (Santos)
  • Eduardo Aguirre (Santos)

Rumores de altas

  • Sin confirmar

Rumores de bajas

  • Sin confirmar

Atlante

Altas

  • Miguel Herrera (DT)

Bajas

  • Ricardo Carbajal (DT)

Rumores de altas

  • Ramón Juárez (América)
  • Thiago Espinosa (América)

Rumores de bajas

  • Sin confirmar

Atlético de San Luis

Altas

  • Diego Mejía (DT)

Bajas

  • Raúl Chabrand (DT)

Rumores de altas

  • Sin confirmar

Rumores de bajas

  • Sin confirmar

Chivas

Altas

  • Sin confirmar

Bajas

  • Sin confirmar

Rumores de altas

  • Denzell García (FC Juárez)
  • Jordan Carrillo (Pumas)
  • Kevin Castañeda (Tijuana)

Rumores de bajas

  • Diego Ochoa (Necaxa)
  • Yael Padilla (Tijuana)

Cruz Azul

Altas

  • Sin confirmar

Bajas

  • Sin confirmar

Rumores de altas

  • Sin confirmar

Rumores de bajas

  • Andrés Gudiño

FC Juárez

Altas

  • Haret Ortega (Santos)

Bajas

  • Sin confirmar

Rumores de altas

  • Sin confirmar

Rumores de bajas

  • Denzell García (Chivas)
  • Rodolfo Pizarro (Pachuca)

León

Altas

  • Sin confirmar

Bajas

  • Stiven Barreiro

Rumores de altas

  • Federico Viñas (Real Oviedo)

Rumores de bajas

  • Sin confirmar

Necaxa

Altas

  • Sin confirmar

Bajas

  • Cristian Calderón (América)
  • Emilio Lara (América)

Rumores de altas

  • Diego Ochoa (Chivas)

Rumores de bajas

  • Sin confirmar

Pachuca

Altas

  • Owen González (Puebla)

Bajas

  • Luis Quiñones

Rumores de altas

  • Rodolfo Pizarro (FC Juárez)

Rumores de bajas

  • Sin confirmar

Puebla

Altas

  • Gerardo Espinoza (DT)
  • Omar Moreno (Mazatlán)

Bajas

  • Albert Espigares (DT)
  • Owen González (Pachuca)

Rumores de altas

  • Sin confirmar

Rumores de bajas

  • Sin confirmar

Pumas

Altas

  • Sin confirmar

Bajas

  • Sin confirmar

Rumores de altas

  • Sin confirmar

Rumores de bajas

  • Efraín Juárez (DT)
  • Jordan Carrillo (Chivas)

Querétaro

Altas

  • Sin confirmar

Bajas

  • Sin confirmar

Rumores de altas

  • Sin confirmar

Rumores de bajas

  • Sin confirmar

Rayados de Monterrey

Altas

  • Matías Almeyda (DT)

Bajas

  • Nico Sánchez (DT)
  • Sergio Canales

Rumores de altas

Edson Álvarez (Fenerbahce)

  • Kevin Álvarez (América)

Rumores de bajas

  • Anthony Martial

Santos Laguna

Altas

  • Diego González (Atlas)
  • Eduardo Aguirre (Atlas)
  • Renato Paiva (DT)

Bajas

  • Haret Ortega (FC Juárez)
  • Roberto Tapia (DT)

Rumores de altas

  • Sin confirmar

Rumores de bajas

  • Sin confirmar

Tigres

Altas

  • Sin confirmar

Bajas

  • Sin confirmar

Rumores de altas

  • Andrés Gudiño (Cruz Azul)

Rumores de bajas

  • André-Pierre Gignac (Orlando City)
  • Juan Brunetta (América)

Tijuana

Altas

  • Sin confirmar

Bajas

  • Sin confirmar

Rumores de altas

  • Yael Padilla (Chivas)

Rumores de bajas

  • Kevin Castañeda (Chivas)

Toluca

Altas

  • Sin confirmar

Bajas

  • Sin confirmar

Rumores de altas

  • Sin confirmar

Rumores de bajas

  • Sin confirmar

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