Futbol de Estufa 2026: Así se mueve el mercado de fichajes rumbo al Apertura de la Liga MX

Los equipos de la Liga MX ya trabajan en la construcción de sus plantillas para el próximo Apertura 2026. Varios clubes han comenzado a anunciar movimientos y a explorar opciones para reforzar sus proyectos.
La ventana de registros abrió formalmente el 2 de julio y permanecerá activo hasta el 11 de septiembre. Sin embargo, las directivas no han perdido tiempo y ya existen negociaciones, cambios en los cuerpos técnicos y rumores que podrían convertirse en algunas de las operaciones más importantes del verano.
América
Altas
- Cristian Calderón (Necaxa)
- Emilio Lara (Necaxa)
Bajas
- Paulo Víctor (auxiliar técnico)
Rumores de altas
- Federico Viñas (Real Oviedo)
- Juan Brunetta (Tigres)
- Raúl Jiménez (Fulham)
Rumores de bajas
- Israel Reyes (AS Roma)
- Kevin Álvarez (Monterrey)
- Ramón Juárez (Atlante)
- Thiago Espinosa (Atlante)
Atlas
Altas
- Sin confirmar
Bajas
- Diego González (Santos)
- Eduardo Aguirre (Santos)
Rumores de altas
- Sin confirmar
Rumores de bajas
- Sin confirmar
Atlante
Altas
- Miguel Herrera (DT)
Bajas
- Ricardo Carbajal (DT)
Rumores de altas
- Ramón Juárez (América)
- Thiago Espinosa (América)
Rumores de bajas
- Sin confirmar
Atlético de San Luis
Altas
- Diego Mejía (DT)
Bajas
- Raúl Chabrand (DT)
Rumores de altas
- Sin confirmar
Rumores de bajas
- Sin confirmar
Chivas
Altas
- Sin confirmar
Bajas
- Sin confirmar
Rumores de altas
- Denzell García (FC Juárez)
- Jordan Carrillo (Pumas)
- Kevin Castañeda (Tijuana)
Rumores de bajas
- Diego Ochoa (Necaxa)
- Yael Padilla (Tijuana)
Cruz Azul
Altas
- Sin confirmar
Bajas
- Sin confirmar
Rumores de altas
- Sin confirmar
Rumores de bajas
- Andrés Gudiño
FC Juárez
Altas
- Haret Ortega (Santos)
Bajas
- Sin confirmar
Rumores de altas
- Sin confirmar
Rumores de bajas
- Denzell García (Chivas)
- Rodolfo Pizarro (Pachuca)
León
Altas
- Sin confirmar
Bajas
- Stiven Barreiro
Rumores de altas
- Federico Viñas (Real Oviedo)
Rumores de bajas
- Sin confirmar
Necaxa
Altas
- Sin confirmar
Bajas
- Cristian Calderón (América)
- Emilio Lara (América)
Rumores de altas
- Diego Ochoa (Chivas)
Rumores de bajas
- Sin confirmar
Pachuca
Altas
- Owen González (Puebla)
Bajas
- Luis Quiñones
Rumores de altas
- Rodolfo Pizarro (FC Juárez)
Rumores de bajas
- Sin confirmar
Puebla
Altas
- Gerardo Espinoza (DT)
- Omar Moreno (Mazatlán)
Bajas
- Albert Espigares (DT)
- Owen González (Pachuca)
Rumores de altas
- Sin confirmar
Rumores de bajas
- Sin confirmar
Pumas
Altas
- Sin confirmar
Bajas
- Sin confirmar
Rumores de altas
- Sin confirmar
Rumores de bajas
- Efraín Juárez (DT)
- Jordan Carrillo (Chivas)
Querétaro
Altas
- Sin confirmar
Bajas
- Sin confirmar
Rumores de altas
- Sin confirmar
Rumores de bajas
- Sin confirmar
Rayados de Monterrey
Altas
- Matías Almeyda (DT)
Bajas
- Nico Sánchez (DT)
- Sergio Canales
Rumores de altas
Edson Álvarez (Fenerbahce)
- Kevin Álvarez (América)
Rumores de bajas
- Anthony Martial
Santos Laguna
Altas
- Diego González (Atlas)
- Eduardo Aguirre (Atlas)
- Renato Paiva (DT)
Bajas
- Haret Ortega (FC Juárez)
- Roberto Tapia (DT)
Rumores de altas
- Sin confirmar
Rumores de bajas
- Sin confirmar
Tigres
Altas
- Sin confirmar
Bajas
- Sin confirmar
Rumores de altas
- Andrés Gudiño (Cruz Azul)
Rumores de bajas
- André-Pierre Gignac (Orlando City)
- Juan Brunetta (América)
Tijuana
Altas
- Sin confirmar
Bajas
- Sin confirmar
Rumores de altas
- Yael Padilla (Chivas)
Rumores de bajas
- Kevin Castañeda (Chivas)
Toluca
Altas
- Sin confirmar
Bajas
- Sin confirmar
Rumores de altas
- Sin confirmar
Rumores de bajas
- Sin confirmar