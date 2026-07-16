Marcelo Ebrard informa sobre la reunión que sostuvo con el CCE.

El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, informó por medio de sus canales oficiales que sostuvo una reunión el jueves 16 de julio de 2026 con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Este encuentro tuvo como objetivo definir una estrategia común y perfilar una postura unificada de cara a la próxima revisión del T-MEC.

Durante dicha sesión, Ebrard adelantó de manera oficial que la tercera ronda de negociaciones con la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) se llevará a cabo la próxima semana en la Ciudad de México (CDMX) del martes 21 al jueves 23 de julio.

Reunión con el Consejo Coordinador Empresarial con miras a la próxima ronda de conversaciones para la revisión del TMEC pic.twitter.com/vfXzV1N5ED — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 16, 2026

El funcionario destacó la posición preferente y la ventaja comercial que mantiene México en el mercado global. Ebrard subrayó que cerca del 85 por ciento de las exportaciones mexicanas hacia la Unión Americana ingresan con cero arancel, una condición que ha permitido consolidar al país como el mayor socio exportador de Estados Unidos.

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