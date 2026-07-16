Trump va contra televisoras que los “censuraron”, y contra China por supuestas boletas a favor de Biden en elecciones 2020

El presidente estadounidense Donald Trump pidió el jueves que se retiren las licencias de radiodifusión a las cadenas que se negaron a transmitir en directo su discurso en horario estelar sobre fraude electoral, insinuando sin fundamento que están implicadas en intentos de amañar elecciones.

"Ellos y otros en los medios forman parte de un complot. Un fraude como este debería significar la revocación de sus licencias. Utilizan nuestras ondas públicas, valoradas en miles de millones de dólares, absolutamente gratis. No pagan nada", dijo, mencionando por su nombre a ABC y NBC.

Noticia Destacada Embajador de EU en México advierte que quienes apoyen al Cártel de Juárez y Los Viagras enfrentarán la justicia

Por otra parte, el mandatario estadounidense acusó a China de comprometer datos electorales de Estados Unidos, y afirmó que desclasificaría información de inteligencia sobre "vulnerabilidades impactantes" en el sistema, escalando sus afirmaciones infundadas de fraude generalizado en su derrota de 2020.

"A lo largo de varios años, comenzando durante el ciclo electoral de 2020, la República Popular China llevó a cabo lo que se considera la mayor vulneración de datos electorales de la historia, lo que dio lugar a la adquisición ilícita por parte de China de 220 millones de archivos de votantes estadounidenses", dijo Trump en un discurso televisado en horario estelar desde la Casa Blanca.