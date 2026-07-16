Síguenos

Última hora

México

TV Azteca ya tomó una decisión tras los comentarios de Pedrito Sola contra perros en la calle

Campeche / Sucesos

Adulto mayor termina hospitalizado tras fuerte caída en estacionamiento de Ciudad del Carmen

Un adulto mayor sufrió una fuerte caída en el estacionamiento de una tienda de abarrotes de Ciudad del Carmen, se golpeó la cabeza y fue trasladado de urgencia a un hospital.

Por Israel Lozano

16 de jul de 2026

2 min

Compartir

Redimensionar texto

Adulto mayor termina hospitalizado tras fuerte caída en estacionamiento de tienda en Ciudad del Carmen
Adulto mayor termina hospitalizado tras fuerte caída en estacionamiento de tienda en Ciudad del Carmen / Israel Lozano

Un hombre de la cuarta edad resultó con una lesión en la cabeza luego de sufrir una fuerte caída durante la noche de este jueves en el estacionamiento de una tienda de abarrotes ubicada en la colonia San Agustín del Palmar, lo que movilizó a paramédicos de la Cruz Roja Mexicana para brindarle atención prehospitalaria y trasladarlo de urgencia a un hospital.

Los juegos mecánicos no estuvieron listos para el arranque del evento.

Noticia Destacada

¿Feria a medias? Inauguran la Feria Carmen 2026 pero los juegos mecánicos no están listos

Los hechos ocurrieron en el estacionamiento de la tienda de abarrotes Millán, localizada sobre la avenida Periférica Norte, en la esquina con la calle 35 de la mencionada colonia.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el adulto mayor se dedicaba de manera informal a apoyar a los automovilistas para ingresar y salir de los cajones de estacionamiento, actividad por la que recibía algunas monedas como propina.

Por causas que hasta el momento no han sido determinadas, el hombre perdió el equilibrio y cayó de su propia altura, golpeándose violentamente el cráneo contra el pavimento de concreto. El impacto le provocó una herida sangrante en la cabeza y lo dejó aturdido, impidiéndole ponerse de pie o reincorporarse por sus propios medios.

Testigos solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia mediante una llamada al número 911, por lo que minutos después arribó una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana.

Los paramédicos realizaron la valoración inicial del lesionado, le controlaron la hemorragia, vendaron la cabeza y, debido a la gravedad del golpe, determinaron su traslado a un hospital para que recibiera atención médica especializada y se descartaran lesiones internas derivadas del fuerte impacto.

Hasta el momento se desconoce la identidad del adulto mayor, así como si la caída estuvo relacionada con algún padecimiento médico o si presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol. Serán las autoridades y el personal médico quienes determinen las causas del incidente conforme avancen las investigaciones y la valoración clínica del paciente.

JGH

Te puede interesar