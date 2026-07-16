Adulto mayor termina hospitalizado tras fuerte caída en estacionamiento de Ciudad del Carmen

Un hombre de la cuarta edad resultó con una lesión en la cabeza luego de sufrir una fuerte caída durante la noche de este jueves en el estacionamiento de una tienda de abarrotes ubicada en la colonia San Agustín del Palmar, lo que movilizó a paramédicos de la Cruz Roja Mexicana para brindarle atención prehospitalaria y trasladarlo de urgencia a un hospital.

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Los hechos ocurrieron en el estacionamiento de la tienda de abarrotes Millán, localizada sobre la avenida Periférica Norte, en la esquina con la calle 35 de la mencionada colonia.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el adulto mayor se dedicaba de manera informal a apoyar a los automovilistas para ingresar y salir de los cajones de estacionamiento, actividad por la que recibía algunas monedas como propina.

Por causas que hasta el momento no han sido determinadas, el hombre perdió el equilibrio y cayó de su propia altura, golpeándose violentamente el cráneo contra el pavimento de concreto. El impacto le provocó una herida sangrante en la cabeza y lo dejó aturdido, impidiéndole ponerse de pie o reincorporarse por sus propios medios.

Testigos solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia mediante una llamada al número 911, por lo que minutos después arribó una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana.

Los paramédicos realizaron la valoración inicial del lesionado, le controlaron la hemorragia, vendaron la cabeza y, debido a la gravedad del golpe, determinaron su traslado a un hospital para que recibiera atención médica especializada y se descartaran lesiones internas derivadas del fuerte impacto.

Hasta el momento se desconoce la identidad del adulto mayor, así como si la caída estuvo relacionada con algún padecimiento médico o si presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol. Serán las autoridades y el personal médico quienes determinen las causas del incidente conforme avancen las investigaciones y la valoración clínica del paciente.

JGH