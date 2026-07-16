Síguenos

Última hora

México

TV Azteca ya tomó una decisión tras los comentarios de Pedrito Sola contra perros en la calle

Campeche / Sucesos

Cae sujeto armado tras amenazar a empleados de un comercio en Champotón

Policías de la SPSC detuvieron a un hombre armado que presuntamente amenazó al personal de un comercio sobre la avenida 500 en Champotón; fue turnado a la Fiscalía del Estado.

Por Redacción Por Esto!

16 de jul de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Elementos de la SPSC detuvieron a un hombre en un establecimiento de la ciudad de Champotón.
Elementos de la SPSC detuvieron a un hombre en un establecimiento de la ciudad de Champotón. / Especial

Un hombre fue detenido por elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) luego de ser señalado por presuntamente amenazar con un arma de fuego al personal de un establecimiento ubicado sobre la avenida 500, en la ciudad de Champotón. La intervención se realizó tras un reporte recibido a través del sistema de emergencias.

Policía Municipal arresta a sujeto por agresiones y daños en Champotón

Noticia Destacada

Detienen a extranjero tras disturbios en puente de Champotón

De acuerdo con la información oficial, los agentes acudieron al lugar y lograron asegurar al presunto responsable, quien presuntamente portaba un arma de fuego al momento de su detención. El operativo permitió controlar la situación sin que se reportaran personas lesionadas.

Tras su aseguramiento, el individuo fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), autoridad que dará seguimiento a las investigaciones y determinará su situación jurídica por su probable responsabilidad en los hechos, así como por la portación del arma de fuego.

Te puede interesar