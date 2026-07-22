Emergencia en Seybaplaya: Ataque de abejas deja dos personas lesionadas y 15 pollos muertos

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró la tarde de este miércoles en la colonia Guadalupe, en Seybaplaya, luego de que un enjambre de abejas atacó a varias personas y animales, dejando como saldo preliminar dos civiles con múltiples picaduras y 15 pollos de engorda muertos.

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De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió alrededor de las 18:12 horas, sobre la calle 33, donde vecinos solicitaron el apoyo de las autoridades ante la presencia de las abejas, que se mostraban agresivas.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal, quienes acordonaron y resguardaron los accesos para evitar que más personas se acercaran a la zona de riesgo. Por su parte, personal de Protección Civil de Seybaplaya inició las maniobras para controlar la situación y dispersar el enjambre mediante el uso de humo.

Protección Civil controla el enjambre con humo. / Jorge May

Hasta el cierre de esta edición, las labores de atención continuaban en el lugar. De manera preliminar se informó que dos personas sufrieron múltiples picaduras, mientras que 15 pollos de engorda murieron a consecuencia del ataque. Las autoridades exhortaron a la población a evitar transitar por el área hasta que concluya la contingencia.

JGH