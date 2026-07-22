Ibai Llanos anuncia La Velada del Año 6: todas las peleas y cómo verla en México

El mundo del entretenimiento digital vuelve a encender los reflectores: Ibai Llanos prepara una nueva edición de su evento insignia, La Velada del Año 6, que reunirá a los creadores de contenido más populares del habla hispana en un mismo escenario.

La cita será este sábado 25 de julio de 2026 en el Estadio La Cartuja, en Sevilla, España, con una jornada que combinará box, música y espectáculo.

Para el público mexicano, la señal en vivo arrancará a las 11:00 horas (tiempo del centro de México) y se prevé que el show se extienda por casi ocho horas, aunque la duración exacta dependerá del desarrollo de cada combate y de los números musicales. El recinto sevillano espera recibir a cerca de 80 mil espectadores, cifra que reafirma a la Velada como uno de los eventos digitales más multitudinarios del año.

Peleas confirmadas de La Velada del Año 6

La sexta entrega tendrá una cartelera de diez combates entre youtubers, streamers e influencers de distintas nacionalidades. Esta es la lista oficial de enfrentamientos:

IlloJuan (España) vs. TheGrefg (España)

Gero Arias (Argentina) vs. ByViruzz (España)

Alondrissa (Puerto Rico) vs. Angie Velasco (Argentina)

Lit Killah (Argentina) vs. Kidd Keo (España)

Clersss (España) vs. Natalia MX (México)

Fabiana Sevillano (España) vs. La Parce (Colombia)

Edu Aguirre (España) vs. Gastón Edul (Argentina)

Rivers (México) vs. RoRo (España)

Fernanfloo (El Salvador) vs. Plex (España)

Entre los cruces que más expectación generan aparece el de Rivers, único representante mexicano de la noche, quien se medirá contra la española RoRo. También destaca el regreso al cuadrilátero de Fernanfloo, oriundo de El Salvador, quien enfrentará al creador español Plex; ambos figuran entre los nombres con mayor arrastre dentro de la comunidad hispanohablante.

¿Cómo ver La Velada del Año 6 desde México?

¿Cómo seguir el evento desde México? La transmisión será completamente gratuita a través de las plataformas de Ibai Llanos: Twitch, YouTube y TikTok, la misma fórmula usada en ediciones anteriores.

La Velada del Año se ha consolidado como uno de los espectáculos más vistos del streaming mundial, y esta edición no sería la excepción: se espera que vuelva a romper récords de audiencia. Además del box, el evento incluirá números musicales de Juanes, Anuel y Yandel, quienes ofrecerán un espectáculo sinfónico como parte del entretenimiento de la jornada.