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Clima en Campeche jueves 23 de julio: Prevén tormentas dispersas por el paso de una onda tropical

La canícula mantendrá el ambiente caluroso en Campeche este jueves 23 de julio, aunque una onda tropical favorecerá chubascos, tormentas eléctricas y fuertes rachas de viento.

Jesús García

Por Jesús García

22 de jul de 2026

1 min

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Campeche registrará tormentas dispersas este jueves 23 de julio por el paso de una onda tropical.
Campeche registrará tormentas dispersas este jueves 23 de julio por el paso de una onda tropical.

La canícula continuará este jueves 23 de julio en Campeche, por lo que persistirá el ambiente caluroso y bochornoso durante gran parte del día. Sin embargo, las condiciones atmosféricas favorecerán un aumento en la probabilidad de chubascos y tormentas dispersas, principalmente durante la tarde y noche, debido al ingreso de humedad asociado a una onda tropical que avanza por el sur del país.

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Aunque este fenómeno suele relacionarse con una disminución de las lluvias, no significa que desaparezcan por completo. De hecho, la interacción de una vaguada sobre la región y la humedad proveniente de Centroamérica permitirá el desarrollo de nubosidad, con posibilidad de descargas eléctricas, rachas de viento y lluvias puntualmente fuertes en diversos municipios del estado.

Las temperaturas continuarán elevadas, con máximas cercanas a los 35 y 38 grados, mientras que la sensación térmica podría superar los 40 grados debido a la alta humedad. Las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación, mantenerse hidratado y extremar precauciones ante posibles tormentas vespertinas.

El pronóstico indica que las lluvias tenderán a incrementarse aún más entre viernes y domingo, cuando nuevas ondas tropicales y otros sistemas atmosféricos favorecerán tormentas más generalizadas en Campeche, por lo que la canícula se mantendrá, pero con una intensidad menor a la habitual y sin impedir el regreso de las precipitaciones durante el fin de semana.

JGH

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