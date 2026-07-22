Clima en Campeche jueves 23 de julio: Prevén tormentas dispersas por el paso de una onda tropical

La canícula continuará este jueves 23 de julio en Campeche, por lo que persistirá el ambiente caluroso y bochornoso durante gran parte del día. Sin embargo, las condiciones atmosféricas favorecerán un aumento en la probabilidad de chubascos y tormentas dispersas, principalmente durante la tarde y noche, debido al ingreso de humedad asociado a una onda tropical que avanza por el sur del país.

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Aunque este fenómeno suele relacionarse con una disminución de las lluvias, no significa que desaparezcan por completo. De hecho, la interacción de una vaguada sobre la región y la humedad proveniente de Centroamérica permitirá el desarrollo de nubosidad, con posibilidad de descargas eléctricas, rachas de viento y lluvias puntualmente fuertes en diversos municipios del estado.

Las temperaturas continuarán elevadas, con máximas cercanas a los 35 y 38 grados, mientras que la sensación térmica podría superar los 40 grados debido a la alta humedad. Las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación, mantenerse hidratado y extremar precauciones ante posibles tormentas vespertinas.

El pronóstico indica que las lluvias tenderán a incrementarse aún más entre viernes y domingo, cuando nuevas ondas tropicales y otros sistemas atmosféricos favorecerán tormentas más generalizadas en Campeche, por lo que la canícula se mantendrá, pero con una intensidad menor a la habitual y sin impedir el regreso de las precipitaciones durante el fin de semana.

JGH