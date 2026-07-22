Recalan miles de peces muertos en playa Bahía Petempich; científicos lo atribuyen a la falta de oxígeno por descomposición del sargazo

La aparición de cientos, e incluso miles, de peces muertos en la playa Bahía Petempich alarmó a habitantes, pescadores y prestadores de servicios turísticos, quienes solicitaron investigar las causas del fenómeno para descartar riesgos al ecosistema marino. Entre los ejemplares hallados había sardinas, pargos, jureles, palometas y otras especies acumuladas a lo largo de la costa.

Horas más tarde, Gerardo Rosas, titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Bienestar Animal y Movilidad Sustentable, informó que, con base en la opinión de biólogos de la UNAM, el evento corresponde a un proceso natural asociado con la descomposición del sargazo.

El funcionario añadió que este episodio no es exclusivo de Puerto Morelos, sino que ocurre en distintas costas del país. Explicó que, durante periodos de calma marina, la acumulación de la macroalga consume grandes cantidades de oxígeno al descomponerse, lo que provoca condiciones de hipoxia o anoxia, es decir, una reducción severa o ausencia de oxígeno disuelto en el agua, capaz de ocasionar la muerte de peces y otros organismos.

No es la primera vez que se registra la muerte masiva de peces en Puerto Morelos. / Foto: Rodolfo Flores

Aunque la presencia de fauna marina sin vida generó inquietud, especialistas de la UNAM han documentado que este tipo de episodios ya se registró anteriormente en Puerto Morelos y otros puntos del Caribe mexicano durante temporadas de intensa llegada de sargazo.

El investigador Lorenzo Álvarez-Filip, del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, explicó que la descomposición masiva de la macroalga genera zonas con muy poco oxígeno, donde peces y otros organismos mueren si no logran desplazarse a tiempo. La institución también ha señalado que estas condiciones ocasionaron anteriormente afectaciones masivas a peces, pastos marinos y otras especies costeras en Puerto Morelos.

Los expertos advirtieron que el calentamiento global y el incremento histórico del arribo de sargazo favorecen que estos episodios sean cada vez más frecuentes e intensos. El biólogo José Manuel González recordó que, antes de la pandemia, una investigación científica documentó mortandad de fauna marina a lo largo de la franja costera, desde Tulum hasta la Reserva de Sian Ka'an.

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En 2019, un reporte publicado en la revista científica “Marine Pollution Bulletin”, elaborado por investigadores de la UNAM, Ecosur y el Parque Nacional Arrecifes de Puerto Morelos, informó que el exceso de sargazo provocó la muerte de 78 especies de fauna marina en Quintana Roo, de las cuales casi 60% correspondieron a peces.

Ese mismo año, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas reconoció que la mortandad de peces registrada en Quintana Roo estuvo relacionada con la acumulación de sargazo y el deterioro de la calidad del agua. También advirtió que, desde junio de 2018, se detectó por primera vez en el Caribe mexicano el “Síndrome Blanco”, enfermedad que afecta a los corales duros y cuya propagación se asocia con factores como el cambio climático, especies invasoras, la mala calidad del agua y la descomposición de la macroalga.

Aunque la autoridad municipal sostuvo que el fenómeno es compatible con la hipoxia generada por el sargazo, hasta el momento no se dieron a conocer análisis de calidad del agua ni mediciones de oxígeno disuelto que confirmen de manera definitiva esa hipótesis.

Por ello, especialistas consideraron necesario mantener el monitoreo ambiental para descartar otros factores, como contaminación, florecimientos algales nocivos o cambios bruscos en las condiciones del agua, aunque el sargazo sigue siendo la explicación más consistente con lo ocurrido y con los antecedentes registrados en la zona.

Las autoridades municipales informaron que el fenómeno se presentó únicamente en Bahía Petempich, mientras que el resto de las playas de Puerto Morelos no registró esta condición. Asimismo, continúan las labores de limpieza y vigilancia para reducir el impacto sobre el ecosistema y la actividad turística.