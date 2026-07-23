¡Se pasó el alto! Auto de la CFE destroza taxi y se estrella contra poste en Ciudad del Carmen

Un aparatoso accidente de tránsito se registró la tarde de este jueves en calles de la colonia Salitral, luego de que un automóvil propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) presuntamente no respetara un señalamiento de alto, provocando una colisión con un taxi y terminando su trayectoria al impactarse contra un poste de telefonía.

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Los hechos ocurrieron en el cruce de la calle 40 con calle 19, un punto de constante circulación vehicular. De acuerdo con testigos, la conductora de un automóvil Chevrolet Aveo de color blanco, con placas PCH-30-00 del Estado de México y perteneciente a la CFE, circulaba sobre la calle 40 cuando, al llegar a la intersección, presuntamente omitió el alto obligatorio.

Como consecuencia, la unidad impactó la parte trasera de un taxi Nissan March, de colores rojo y blanco, con número económico 2010 y placas A-071-BEB del estado de Campeche, afiliado al Sindicato de Taxistas. Tras el choque, el vehículo de la CFE perdió el control y terminó estrellándose de frente contra un poste de madera propiedad de Telmex, resultando con severos daños en la parte frontal.

A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la intervención de cuerpos de emergencia.

Los conductores involucrados dieron aviso a sus respectivas aseguradoras con el propósito de llegar a un acuerdo para la reparación de los daños materiales. Mientras tanto, ambas unidades fueron retiradas del área de circulación y colocadas sobre el acotamiento para evitar afectar el tránsito, quedando en espera de la llegada de los ajustadores de seguros y de los peritos de vialidad, quienes se encargarían de deslindar responsabilidades y formalizar el convenio correspondiente.

JGH