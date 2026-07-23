Alertan en Bécal por pareja captada por cámaras presuntamente robando en un comercio

Comerciantes de la ciudad de Bécal alertaron sobre una pareja que presuntamente visita negocios para cometer robos. De acuerdo con los afectados, mientras la mujer distrae a las encargadas, el hombre aprovecha para sustraer objetos que se encuentran al alcance de sus manos. Cámaras de seguridad captaron el momento en que ambos presuntamente robaron varios productos de una tienda.

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Los hechos ocurrieron en un comercio ubicado en el primer cuadro de la ciudad, donde la pareja fue videograbada. Según los denunciantes, ambos se desplazan a bordo de un triciclo azul, por lo que pidieron a los demás comerciantes mantenerse alerta. Los propietarios del establecimiento afectado también hicieron un llamado a las autoridades para que den seguimiento al caso, ya que se desconoce la identidad y el lugar de origen de estas personas.

La mujer distraía a la encargada mientras el hombre tomaba mercancía. / Erick Caamal

En las cámaras de videovigilancia se observa cómo el hombre presuntamente toma perfumes, ropa y otros productos, los oculta entre sus pertenencias, mientras la mujer solicita precios de algunas prendas para distraer a la encargada del negocio. Al final, la mujer no realizó ninguna compra, pero, de acuerdo con los afectados, ambos abandonaron el lugar con mercancía que no fue pagada. Además, señalaron que el hombre llevaba un bulto en la espalda, donde presuntamente ocultó los artículos.

Ante esta situación, los comerciantes decidieron hacer pública la denuncia para alertar a otros negocios y solicitar mayor vigilancia por parte de las autoridades. Asimismo, pidieron a los propietarios de establecimientos permanecer atentos para evitar que más emprendedores resulten afectados por este tipo de hechos.

JGH