Crece la polémica por presuntos despojos de tierras en Hopelchén; exigen investigar a jueces

Dirigentes de partidos políticos y diputados locales coincidieron en que deben investigarse las denuncias por presuntos despojos de tierras en Campeche, particularmente en el municipio de Hopelchén, donde se han señalado dos casos que involucran posibles irregularidades dentro del Poder Judicial.

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El caso más reciente corresponde a ejidatarios de Ich Ek, quienes denuncian que, después de 40 años de trabajar un predio de 260 hectáreas, un particular asegura ser el propietario legítimo de esas tierras, situación que pone en riesgo su patrimonio y actividad productiva.

Este conflicto se suma al denunciado semanas atrás por productores menonitas de las comunidades El Progreso y El Porvenir, quienes señalaron un presunto despojo de 500 hectáreas.

Ante esta situación, el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Paul Arce Ontiveros, y los diputados locales Antonio Jiménez Gutiérrez, de Morena, y Jhosué Rodríguez Golib, del PAN, solicitaron al Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) investigar la actuación de los jueces involucrados para determinar si existieron conflictos de interés, actos de corrupción u otras irregularidades en beneficio de particulares y, en caso de comprobarse, aplicar las sanciones correspondientes.

Arce Ontiveros recordó que los conflictos relacionados con la tenencia de la tierra han ocurrido durante años y consideró necesario revisar la situación jurídica de los predios, así como determinar quién cuenta con la propiedad legal y quién ejerce el usufructo de los terrenos, con el fin de evitar afectaciones a los ejidatarios.

El dirigente emecista señaló que, de comprobarse que algún juez favoreció a una persona en particular, deberá ser sancionado por posibles actos de fraude o corrupción.

Añadió que estas prácticas afectan principalmente a quienes cuentan con menos recursos y aseguró que su partido ha brindado orientación jurídica a campesinos involucrados en conflictos agrarios.

Por su parte, el diputado morenista Antonio Jiménez Gutiérrez afirmó que Campeche tiene antecedentes relacionados con disputas y despojos de tierras, por lo que hizo un llamado a garantizar una distribución agraria justa.

Indicó que, si existen denuncias contra integrantes del Poder Judicial, deben activarse los mecanismos de la Reforma Judicial para investigar y sancionar cualquier violación a la ley o ejercicio indebido de la función jurisdiccional.

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El legislador panista Jhosué Rodríguez consideró grave que personas con décadas en una propiedad enfrenten reclamaciones de terceros. Señaló que las autoridades deben esclarecer los hechos y evitar que particulares afecten a quienes legítimamente poseen los terrenos.

Añadió que, si existen indicios de irregularidades o posibles actos de corrupción en el Poder Judicial, las investigaciones deben incluir a cualquier funcionario involucrado para brindar certeza jurídica a los campesinos y prevenir nuevos casos de presunto despojo en la entidad.

JGH