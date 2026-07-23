Gabinete de Seguridad confirma detención de dos objetivos prioritarios de organizaciones criminales en Yucatán y Nayarit

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dio a conocer que el Gabinete de Seguridad que encabeza logró la detención de dos objetivos prioritarios de organizaciones criminales.

Los dos sujetos detenidos fueron identificados como Héctor Manuel “N”, alias “Kado”, y Óscar “N”, quienes fueron asegurados en operativos conjuntos realizados en Yucatán y Nayarit, respectivamente.

"En Yucatán, derivado del intercambio de información con agencias de Estados Unidos, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @FGRMexico y el Centro Nacional de Inteligencia detuvieron a Héctor Manuel “N”, alias “Kado”, identificado como líder de una célula responsable de coordinar actividades de trasiego de droga hacia Estados Unidos, además de realizar extorsiones, homicidios y otros hechos violentos en Baja California".

Noticia Destacada Homicidios dolosos bajan 58% en el Estado de México; 2026 apunta a su nivel más bajo en años

"En Nayarit, derivado de meses de trabajos de inteligencia, investigación y seguimiento, elementos de @Defensamx1, @SSPCMexico, @FGRMexico, el Centro Nacional de Inteligencia y @FuerzaCivil_NL cumplimentaron órdenes de cateo en dos inmuebles, donde fue detenido Óscar “N”, uno de los principales generadores de violencia en Nuevo León, relacionado con distribución de droga, tráfico de armas y lavado de dinero".

"Además de abastecer de armamento a células delictivas y ser responsable de agresiones a autoridades, bloqueos e incendios en la entidad.", detalló el responsable de la seguridad federal.

En los operativos participaron la Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de la Defensa Nacional, Centro Nacional de Inteligencia, así como corporaciones de cada entidad.

García Harfuch también aseguró que estas detenciones ayudarán a disminuir la violencia en los dos estados de la República en donde se encontraban estos probables delincuentes.