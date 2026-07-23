Laura Bozzo despide a su amigo y camarógrafo ‘Huaycoloro’.

La conductora de televisión Laura Bozzo se encuentra de luto, esto después de compartir la triste noticia con sus seguidores donde informó sobre el fallecimiento de Aparicio Napan Chumpitaz; mejor conocido como ‘Huaycoloro’, el entrañable camarógrafo y amigo peruano que acompañó a la conductora en los inicios de su carrera.

Fue por medio de sus redes sociales que la periodista informó sobre el fallecimiento de uno de sus camarógrafos y amigo más cercano. La noticia generó sorpresa entre sus seguidores que rápidamente mostraron su apoyo y condolencias a la conductora por su pérdida.

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Así se despidió Laura Bozzo de su amigo y camarógrafo ‘Huaycoloro’

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Laura Bozzo compartió un video al lado de su amigo en donde se les ve a ambos llorando y abrazándose. La publicación fue compartida junto con unas palabras de despedida que mostraron la emotividad y cercanía que mantenían ambos.

“Descansa en paz mi adorado, tantos recuerdos, años juntos trabajando, somos familia. Te voy a extrañar muchísimo, siempre en mi corazón, gracias por tanto. Besos hasta el cielo”. fueron las palabras que dedicó la conductora de televisión a su compañero y amigo que la acompañó durante años.

A Laura Bozzo se sumaron otras figuras del entretenimiento que le dedicaron mensajes y mandaron condolencias a su familia; esto principalmente en Perú de dónde era originario ‘Huaycoloro’ y donde continuó su carrera profesional en medios de comunicación.

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