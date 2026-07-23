Repartidores golpean a presunto estafador por pedidos con transferencias falsas en Carmen

Un hombre identificado únicamente como "Nacho" fue severamente golpeado por un grupo de moto repartidores la tarde de este jueves en las inmediaciones del parque de la colonia Morelos, sobre la calle 61, luego de que presuntamente fuera reconocido como el responsable de múltiples estafas mediante pedidos de comida pagados con transferencias bancarias falsas.

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De acuerdo con versiones de los propios repartidores, desde hace tiempo seguían los movimientos del sujeto, a quien señalan de realizar pedidos de gran valor en distintos establecimientos de Ciudad del Carmen. Según explicaron, el hombre proporcionaba direcciones donde supuestamente recibiría los alimentos para posteriormente mostrar comprobantes de transferencias apócrifas, provocando que los repartidores entregaran la mercancía sin recibir el pago correspondiente.

La molestia de los afectados aumentó luego de que, presuntamente, este mismo jueves el individuo solicitara cinco órdenes de tacos, con un valor superior a 400 pesos, utilizando nuevamente el mismo método. El repartidor terminó absorbiendo la pérdida económica al no concretarse el pago.

Tras conocer lo sucedido, varios moto repartidores iniciaron la búsqueda del presunto responsable y lograron ubicarlo en el parque de la colonia Morelos, donde, según testigos, fue agredido físicamente durante varios minutos por un grupo de personas, sin que pudiera defenderse.

Después de la golpiza, el hombre logró retirarse del lugar mientras pedía ayuda y presentaba diversas lesiones, principalmente en el rostro, del que sangraba de manera visible.

Los repartidores aseguraron que no es la primera ocasión en que enfrentan al mismo individuo. Recordaron que anteriormente fue localizado en un cuarto que rentaba sobre la calle 25 de la colonia Benito Juárez, donde también fue confrontado por presuntos adeudos derivados de pedidos fraudulentos y posteriormente entregado a las autoridades.

Hasta el momento se desconoce si alguna de las partes presentó una denuncia formal por los hechos. Aunque los repartidores afirman haber sido víctimas reiteradas de fraude, la agresión física podría derivar en responsabilidades legales para quienes participaron en la golpiza. Las autoridades serán las encargadas de esclarecer lo ocurrido y determinar las acciones correspondientes.

JGH