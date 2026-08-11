Camioneta se va de reversa y vuelca en pleno cerro de la colonia Polvorín de Campeche

Una camioneta Toyota Hilux terminó volcada sobre su costado izquierdo en la colonia Polvorín, en la ciudad de Campeche, luego de que presuntamente el motor se apagara cuando su conductor intentaba subir una pendiente.

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El accidente ocurrió en el cruce de las calles Sascabera y Chablero. De acuerdo con la versión recabada en el lugar, tras apagarse el motor, la camioneta comenzó a desplazarse de reversa y el conductor no logró detenerla, por lo que terminó volcando.

A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas ni daños a terceros. La camioneta presentó afectaciones materiales, entre ellas daños en uno de los espejos retrovisores y en la parte trasera, mientras que la unidad bloqueó completamente el tránsito vehicular.

El propietario acudió al lugar mientras se esperaba la llegada de una grúa para retirar la camioneta. Cerca de la unidad fueron observadas algunas latas, sin embargo, no existe información que permita confirmar que fueran bebidas alcohólicas ni que el conductor se encontrara bajo los efectos del alcohol.