Se esconde en un predio tras presunto robo a comercio en Campeche; policías lo detienen

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Estatal luego de ser señalado por su presunta participación en un robo a comercio en Ex Hacienda Kalá, en la ciudad de Campeche.

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De acuerdo con información de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, SPSC, los agentes realizaban un recorrido de vigilancia cuando tuvieron conocimiento del hecho, lo que derivó en la búsqueda del presunto responsable por calles de este sector de la capital campechana.

El operativo se concentró sobre la calle Vigésima Séptima, entre Vigésima Segunda y Vigésima Novena, donde los policías localizaron a un hombre que presuntamente se encontraba oculto dentro de un predio.

Durante la intervención también fueron aseguradas diversas bolsas negras que, según la corporación, estarían relacionadas con el presunto robo. La autoridad no detalló inicialmente qué contenían ni el establecimiento que habría resultado afectado.

Tras su detención, el hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Campeche, junto con los indicios asegurados, para iniciar las investigaciones y determinar su situación jurídica.

Será mediante las indagatorias correspondientes que se establezca la participación del detenido en el robo reportado y la procedencia de los objetos asegurados.