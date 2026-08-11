¿Un nuevo “Cristóbal” afectaría a Campeche? Posible ciclón alcanza 80% de probabilidad de formación

La actividad ciclónica comienza a incrementarse en el océano Atlántico, donde tres sistemas se mantienen bajo vigilancia ante la posibilidad de evolucionar durante los próximos días. Uno de ellos ya alcanza 80 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico, aunque hasta ahora ninguno representa una amenaza confirmada para Campeche.

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El fenómeno que concentra mayor atención es una onda tropical ubicada en el Atlántico tropical central, aproximadamente a mil 126 kilómetros al suroeste de las islas de Cabo Verde, donde las lluvias y tormentas eléctricas asociadas comienzan a mostrar señales de organización.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, NHC, las condiciones atmosféricas serían favorables para su desarrollo durante los próximos días y es probable que se forme una depresión tropical mientras avanza hacia el oeste y oeste-noroeste por el Atlántico tropical central.

Actualmente presenta 60 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas y 80 por ciento durante los próximos siete días, por lo que es el sistema con mayores posibilidades de organización de los tres que se encuentran bajo vigilancia.

Sin embargo, el 80 por ciento no representa la probabilidad de que el sistema impacte Campeche. Ese porcentaje se refiere exclusivamente a las posibilidades de que se convierta en ciclón tropical. Debido a su distancia, todavía es demasiado pronto para establecer su trayectoria a largo plazo o determinar si podría acercarse posteriormente al Caribe, la Península de Yucatán o el Golfo de México.

¿Se llamaría Cristóbal si se convierte en tormenta tropical?

Si este sistema es el próximo en alcanzar la categoría de tormenta tropical, recibiría el nombre de Cristóbal, al ser el siguiente disponible en la lista oficial para la temporada de huracanes 2026 en el Atlántico.

Hasta ahora se han utilizado Arthur y Bertha, por lo que Cristóbal ocupa el siguiente lugar. Después aparecen Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo, Hanna e Isaias, entre otros.

Es importante precisar que no se trataría del mismo Cristóbal que afectó Campeche en 2020. Los ciclones tropicales son fenómenos independientes y el nombre únicamente vuelve a utilizarse porque las listas establecidas para el Atlántico se repiten cada seis años, salvo aquellos nombres que son retirados debido a sus impactos.

En este caso, Cristóbal no fue retirado después de la temporada de 2020, por lo que vuelve a aparecer en la lista correspondiente a 2026. Si un nuevo ciclón recibe ese nombre, sería un fenómeno diferente al registrado hace seis años.

¿Qué pasó con Cristóbal en Campeche en 2020?

El antecedente resulta relevante para Campeche debido a que la tormenta tropical Cristóbal de 2020 sí tocó tierra en territorio campechano.

La mañana del 3 de junio de aquel año, el centro de Cristóbal ingresó cerca de Atasta, en el municipio de Carmen, con vientos máximos sostenidos de aproximadamente 95 kilómetros por hora y rachas de hasta 110 kilómetros por hora.

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Uno de sus principales efectos fueron las intensas y prolongadas precipitaciones. El Servicio Meteorológico Nacional documentó acumulados de hasta 887.5 litros por metro cuadrado en Campeche durante el periodo de influencia del fenómeno.

Las lluvias ocasionaron inundaciones y afectaciones en diferentes puntos de la entidad, situación que derivó en una Declaratoria de Emergencia para los 11 municipios que entonces conformaban Campeche.

Por ello, aunque el posible Cristóbal de 2026 no tendría ninguna relación meteorológica con el ciclón de 2020, la reutilización del nombre representa un antecedente particular para Campeche.

Otros dos sistemas están bajo vigilancia en el Atlántico

Un segundo sistema se encuentra aproximadamente a mil 448 kilómetros al este-noreste de Bermudas. Presenta 40 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico tanto durante las próximas 48 horas como en siete días.

Este fenómeno avanza hacia el este a aproximadamente 32 kilómetros por hora y podría convertirse brevemente en una depresión o tormenta tropical. No obstante, se prevé que alcance aguas más frías a más tardar el jueves, lo que reduciría posteriormente sus posibilidades de organización.

El tercer sistema corresponde a una onda tropical ubicada frente a las costas de África occidental, donde produce lluvias y tormentas eléctricas desorganizadas.

Este fenómeno presenta 10 por ciento de probabilidad de desarrollo en 48 horas y 20 por ciento durante los próximos siete días, mientras avanza hacia el oeste u oeste-noroeste por el Atlántico tropical oriental y central.

Por ahora, ninguno de los tres sistemas tiene una trayectoria confirmada hacia Campeche. La atención se concentra principalmente en la perturbación con 80 por ciento de probabilidad de desarrollo debido a sus posibilidades de convertirse en ciclón tropical y a su desplazamiento general hacia el oeste.

JGH