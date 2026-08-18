Camioneta queda destrozada tras aparatoso accidente en periférico de Campeche

Un aparatoso hecho de tránsito se registró sobre el Periférico Pablo García y Montilla, donde el conductor de una camioneta terminó fuera de control, presuntamente debido a una falla mecánica, luego de circular a exceso de velocidad.

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El conductor, al ir a exceso de velocidad, perdió el control de la unidad, se montó en el camellón central e ingresó en sentido contrario al tramo federal, hasta impactarse contra el muro de contención, quedando la camioneta prácticamente destruida.

El hombre resultó con diversos golpes en el cuerpo y fue atendido por paramédicos del sector salud, quienes lograron estabilizarlo sin que fuera necesario trasladarlo a un hospital. Elementos policiales acudieron al sitio y abanderaron la zona para evitar otro accidente.

JGH