Joven es localizada sin vida dentro de su domicilio en la colonia Fátima de Ciudad del Carmen

Una lamentable situación se registró la mañana de este martes en la colonia Fátima de Ciudad del Carmen, donde una joven identificada como Patricia, de entre 27 y 30 años de edad, fue localizada sin vida al interior de su domicilio.

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Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada sobre la calle 60, entre las calles 35-A y 35-B, hasta donde se movilizaron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, luego de recibir el reporte de una persona que requería auxilio.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, habría sido la pareja de la joven quien la encontró suspendida al interior del domicilio. Al percatarse de la situación, procedió a bajarla y colocarla sobre una cama, mientras solicitaba el apoyo de los servicios de emergencia.

A su llegada, los paramédicos realizaron la valoración correspondiente; sin embargo, lamentablemente confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales.

Ante esta situación, elementos policiacos procedieron a acordonar el inmueble para preservar la escena y evitar el ingreso de personas ajenas, mientras se esperaba la llegada del personal especializado de la Fiscalía y del Servicio Médico Forense.

Hasta el momento, se desconocen las circunstancias y los motivos que habrían llevado a la joven a tomar esta decisión. Las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado al anfiteatro del Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley y se realizarán los procedimientos correspondientes para determinar oficialmente la causa del fallecimiento.

JGH