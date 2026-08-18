Motociclista pierde la vida tras derrapar en la carretera libre Campeche Seybaplaya

Una persona del sexo masculino, cuyos generales se desconocen, perdió la vida tras derrapar a bordo de su motocicleta sobre la carretera libre Campeche Seybaplaya.

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De acuerdo con los datos recabados, el lamentable hecho ocurrió alrededor de las 15:40 horas en el tramo antes referido, cerca del balneario y zona de playa conocida como “El Sombrerón”.

Al parecer, esta persona perdió el control del manubrio y es probable que, antes de terminar sobre el pavimento, haya chocado contra el muro de contención.

Según los reportes, esta persona perdió la vida en el lugar de la tragedia. Unidades policiales y de emergencia, pertenecientes a la capital, municipio de San Francisco de Campeche, se encargaron de las diligencias correspondientes.

JGH