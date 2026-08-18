Embarcación se hunde en la zona de Playa Langosta en Cancún; Capitanía de Puerto realiza investigaciones

La tarde de este martes trascendió un video del hundimiento de una embarcación en las inmediaciones de Playa Langosta, en Cancún, lo que generó la movilización de personal de la Capitanía de Puerto para atender el incidente.

De acuerdo con la información preliminar, hasta el momento se desconocen las causas que provocaron que la embarcación terminara parcialmente hundida. Una de las primeras versiones apunta a una posible falla en las bombas de achique, utilizadas para retirar el agua que ingresa al interior de este tipo de unidades; sin embargo, esta situación no ha sido confirmada oficialmente.

Tras el reporte, personal de la Capitanía de Puerto se trasladó hasta la zona para tomar conocimiento de los hechos y realizar las acciones correspondientes, además de verificar las condiciones de la embarcación y determinar lo ocurrido.

Noticia Destacada ¡Renueva tu licencia desde casa! Estos son los pasos para el trámite en línea en Quintana Roo

De manera preliminar, se indicó que elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y autoridades policiales no habrían recibido un reporte relacionado con este incidente, por lo que hasta el momento se desconoce si alguna de estas corporaciones participó en la atención de la emergencia.

Asimismo, no se ha confirmado si hubo personas lesionadas durante el incidente. Las autoridades correspondientes deberán determinar si hubo afectaciones a tripulantes o pasajeros y establecer las causas que provocaron el hundimiento.

La situación permanece bajo conocimiento de la Capitanía de Puerto, mientras se realizan las diligencias necesarias para esclarecer lo ocurrido en esta zona de Playa Langosta.