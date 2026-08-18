Dos personas reciben fuerte descarga eléctrica durante conexiones irregulares en Playa del Carmen

Dos personas recibieron descarga eléctrica en el asentamiento “irregular” In House de Playa del Carmen, uno de ellos fue trasladado al hospital de inmediato por sus familiares, mientras que el otro que sufrió daños menores fue auxiliado por paramédicos en el lugar de los hechos.

Hasta el momento se desconoce la magnitud de descarga eléctrica que sufrió el hombre, ya que cuando los paramédicos llegaron solo encontraron a un joven que también resultó con lesiones pero de menor intensidad y que fue valorado por los paramédicos.

Noticia Destacada Viernes trágico: Hombre en situación de calle muere electrocutado dentro de un edificio abandonado de Playa del Carmen

De a datos preliminares en la escena, los hechos ocurrieron sobre la avenida Juárez y avenida Lilis del asentamiento “irregular” In House donde dos personas particulares que se encontraban realizando conexiones irregulares uno de ellos sufrió una fuerte descarga eléctrica, mientras que su acompañante de menor intensidad.

En el lugar se presentaron dos ambulancias quienes de inmediato atendieron a la persona que se encontraba en el lugar, mientras que el otro que habría sufrido lesiones fuertes fue traslado de inmediato al hospital por sus familiares.

Al lugar también arribó personal de la Secretaría de Protección del Ayuntamiento de Playa del Carmen quienes de inmediato realizaron las investigaciones como se dio la descarga eléctrica, sin embargo, trascendió que al parecer las dos personas realizaban trabajos de conexiones de forma ilegal ya que en el suelo había cables sueltos.

Al descubrir la escena de la descarga, los elementos de Protección Civil acordaron la zona como medida de prevención y seguridad para los transeúntes, tanto, realizaran las tareas de investigación.

Noticia Destacada Riviera Maya sin luz: CFE solo ha atendido alrededor del 5% de reportes ciudadanos

Minutos después de los hechos se presentó personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para iniciar sus peritajes y levantamiento de datos para el procedimiento correspondiente.

Cabe mencionar que los invasores del asentamiento “irregular” In House al igual que otras colonias irregulares obtienen el suministro eléctrico mediante conexiones clandestinas, hasta ahora, las autoridades municipales ni la CFE han declarado con esas tomas irregulares.