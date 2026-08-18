Kunno habla sobre los rumores del embarazo de Ángela Aguilar 

Hace unos días se comenzó a especular que Ángela Aguilar estaba embarazada, esto tras una serie de fotos en donde usuarios señalaron que la cantante podría estar esperando un bebé. Ante las dudas, medios de comunicación interceptaron a Kunno, amigo de la artista para saber si era verdad o no el supuesto embarazo de la hija de Pepe Aguilar.

El creador de contenido mexicano fue interceptado por los medios de comunicación y fue cuestionado sobre los rumores del supuesto embarazo de Ángela Aguilar. Fue en este espacio que el influencer respondió a las preguntas y aclaró si es verdad o no que la Nodal y Aguilar esperan un bebé.

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¿Qué dijo Kunno sobre los rumores del embarazo de Ángela Aguilar?

En el encuentro con los medios en el marco de la presentación de un proyecto televisivo, Kunno desmintió categóricamente estas versiones y pidió frenar las constantes críticas hacia la imagen de la intérprete. El influencer se mostró molesto ante los cuestionamientos sobre su amiga.

Los rumores se intensificaron en redes sociales pues usuarios señalaron que la artista lucía un atuendo más holgado de lo habitual y evitaba el consumo de alcohol. Fue a esto que el influencer explicó con molestia que las variaciones físicas de la cantante se deben a cuestiones cotidianas.

"Hay que dejar el tabú de creer que cada vez que vemos una pancita alguien está embarazada. De repente a uno le gusta meterle a la comidita y sale adelante con un vestido pegado, o sea natural", expresó ante los reporteros.

El creador digital exigió un alto a los juicios sobre Ángela Aguilar, argumentando que ella simplemente se encuentra en un periodo de descanso en su hogar tras varios meses de escrutinio público e intensa actividad profesional. Asimismo, aclaró que cuando la cantante tenga noticias importantes que dar respecto a su vida personal las compartirá.

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