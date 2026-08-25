A días del regreso a clases en Hopelchén, telesecundaria de Xcupil no tiene voltaje para ventiladores

La Escuela Telesecundaria 128 de la comunidad de Xcupil presenta constantes fallas en el suministro de la energía eléctrica, y preocupa a los padres de familia porque el próximo lunes 31 de agosto inicia el nuevo ciclo escolar 2026-2027, y pese a que se ha pedido a la Comisión Federal de Electricidad, CFE, su intervención, no ha sucedido, denunció Indalecio Lara Pech, integrante del Comité de Participación Social de esa escuela.

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En las afueras de esa escuela, el paterfamilia señaló que, desde hace más de un mes la energía eléctrica ha estado fallando en esa institución educativa, y expresó que es muy bajo el voltaje que se tiene en esa escuela, lo cual preocupa a los maestros y propiamente a los padres de familia.

Recordó que hace menos de un mes, hubo un ventarrón que derribó árboles e inclinó un poste, y pese a que, llegaron a los pocos días los electricistas de la CFE, al parecer no solucionaron al 100 por ciento el problema, porque el voltaje es muy inferior a lo normal.

Dijo que ya, el lunes 31 de agosto inician las clases para el nuevo ciclo escolar, y la situación es preocupante, porque en la escuela telesecundaria hay fallas en el suministro de la energía eléctrica y no tiene el voltaje necesario para el uso de ventiladores, aires acondicionados y computadoras.

El comisario municipal ha reportado el problema en varias ocasiones. / Mauriel Koh

Lara Pech mencionó que, le consta que el comisario municipal David Rivero Medina ha realizado las gestiones ante la CFE para que sea atendido ese tema, pero hasta la presente fecha esa empresa no ha acudido a atender y resolver el problema.

De su lado, la autoridad del poblado señaló que no solo una vez ha reportado a la CFE ese problema sino en varias ocasiones, pero no ha recibido la respuesta favorable, y mostró su preocupación porque los bajones en el voltaje de la energía eléctrica continúan en ese sector de la población.

“Hay mucho calor intenso que no se podrían aguantar en las aulas, pues no funcionan los ventiladores y mucho menos los aires acondicionados, y no tenemos respuesta de la CFE, insistiré en estos días previo al inicio de clases, para que vengan los electricistas a resolver el problema”, expuso Rivero Medina.

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Mencionó que, tal parece que el transformador que está casi en la puerta de la escuela habría quedado solo para esa institución luego de la caída de árboles y un poste hace más de un mes, en la que intervino la CFE, pero aún así el voltaje es inferior en esa escuela.

JGH