Conductor arrolla a madre e hija, las deja lesionadas y se fuga en Ciudad del Carmen

Madre e hija resultaron lesionadas luego de sufrir un accidente cuando se desplazaban a bordo de una motoneta sobre calles de la colonia Tecolutla, donde presuntamente un automóvil particular les cerró el paso y, tras impactarlas, el conductor se retiró del lugar.

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Los hechos ocurrieron sobre la avenida 47, entre las calles 36 y 26, frente a la iglesia Divina Providencia, cuando las dos mujeres circulaban a bordo de una motoneta marca Acelera, de color blanco con verde y placas de circulación 60GUK7 del estado de Campeche, aparentemente con dirección a su domicilio.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, mientras madre e hija avanzaban por la citada vialidad, un vehículo cuyas características no pudieron ser precisadas les habría cerrado el paso, provocando que la motocicleta perdiera estabilidad y ambas ocupantes fueran proyectadas contra el pavimento.

Tras el accidente, testigos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia. Posteriormente, arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron los primeros auxilios a las lesionadas y, debido a las heridas que presentaban, determinaron su traslado a un hospital para que recibieran una valoración y atención médica más completa.

La motoneta quedó en el sitio durante algunos minutos, hasta que un familiar de las afectadas acudió para hacerse cargo de ella y trasladarla, mientras se buscaban alternativas para esclarecer lo ocurrido.

Familiares de las mujeres señalaron que tratarían de obtener imágenes de cámaras de videovigilancia instaladas en establecimientos y domicilios cercanos, con la finalidad de identificar el vehículo involucrado y al conductor que presuntamente abandonó el lugar después del accidente.

Será mediante dichas evidencias, así como con la denuncia correspondiente ante las autoridades, que los afectados buscarían establecer responsabilidades y proceder legalmente contra quien resulte responsable.

JGH