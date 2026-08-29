Dos mantas con amenazas contra policías causan temor en Tenabo y Hecelchakán

La mañana de este sábado sorprendió a los tenabeños una narcomanta colocada a la entrada principal a la «ciudad del holoch», en la que se menciona la llegada de un grupo delictivo con el objetivo de atacar a elementos de la Policía Estatal. Esto generó pánico no solo en el cuerpo policiaco, sino también entre los pobladores que presenciaron el mensaje, el cual fue retirado por elementos de la Policía Municipal.

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Los hechos fueron reportados la mañana de este sábado frente al monumento a la Mujer Campechana, a la entrada de la ciudad de Tenabo. Transeúntes se percataron del hallazgo y dieron parte a los números de emergencia 911, por lo que agentes municipales acudieron a verificar el reporte y subieron al puente para retirar la manta, que provocó temor entre los habitantes ante los hechos violentos ocurridos previamente en el municipio.

Este hallazgo se dio en el municipio originario de Ariel Jesús Damas Matú, actual secretario Técnico y de Planeación de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), y uno de los colaboradores más cercanos a la titular de la dependencia, Marcela Muñoz Martínez. En el texto se adjudica la autoría al Cártel de Caborca, señalando su irrupción en tierras campechanas e incluyendo intimidaciones directas contra agentes activos de la corporación estatal.

Entre los nombres citados figuran José Trejo (alias Camarón), el comandante Erik Oswaldo Segovia Rivera, Carlos Farid Balam Coh y Julissa Martínez Can, a quienes acusan de presuntos actos de corrupción y de amedrentar a la ciudadanía en la región, advirtiéndoles que ya los tienen ubicados.

El temor se incrementó debido a que hace aproximadamente 11 meses, en septiembre de 2025, la vivienda en renta de un jefe policial en la colonia Guadalupe de Tenabo fue objeto de un ataque con armas de fuego. Aunque el mando no se encontraba en el inmueble al momento de la agresión, el hecho causó alarma entre los vecinos. Ante este nuevo mensaje, la población exige que la seguridad en el municipio se blinde para prevenir eventuales atentados de la organización criminal.

Segunda manta localizada en Hecelchakán

Una segunda narcomanta fue localizada en el puente vehicular cercano a la fábrica maquiladora en el municipio de Hecelchakán. Trabajadores de la empresa descubrieron el mensaje y avisaron a las autoridades, lo que movilizó a personal de la Fiscalía General del Estado adscrito a la «sabana del descanso» para realizar el aseguramiento correspondiente.

El suceso generó zozobra tanto en la población como en las corporaciones de seguridad. Trascendió que el tramo donde se colocó este segundo lienzo coincide con la zona donde recientemente se logró la detención de un sujeto en posesión de dosis de narcóticos, armas de fuego y cartuchos útiles.

No se descarta que el detenido pertenezca a la misma estructura criminal que se atribuye los mensajes; sin embargo, corresponderá a las autoridades ministeriales investigar los hechos e informar de manera oficial sobre la situación que ha puesto en alerta a la región norte del estado.