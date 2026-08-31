Ariana Grande anuncia cambios en sus últimos shows debido a una lesión.

La cantante pop Ariana Grande confirmó modificaciones de última hora en la producción de los últimos conciertos de ‘The Eternal Sunshine Tour'. A pocos días de concluir definitivamente el tramo internacional de su gira en el O2 Arena de Londres, eso tras sufrir un corte profundo en su pie.

La artista explicó que debido a la lesión y con la finalidad de no cancelar sus últimas presentaciones, se realizarán algunos cambios que implican modificar coreografías y reestructurar la dinámica del show. Estas modificaciones buscan permitir a Grande dar sus shows sin sufrir molestias por la herida.

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¿Cuáles son los cambios para los últimos shows de Ariana Grande?

De acuerdo con lo informado, el equipo técnico y de producción de Ariana Grande, optaron por reestructurar la dinámica del programa. Los cambios principales contemplan adaptar las coreografías, reducir el uso de tacones en plataformas elevadas y modificar parte de la escenografía para permitir que la intérprete permanezca estática durante ciertos segmentos.

Los ajustes detallados son: supresión temporal de las rutinas de baile de alta intensidad en temas como ‘7 rings’ y ‘yes, and?’ para evitar un mayor sobreesfuerzo muscular. La reducción de los desplazamientos en pasarelas móviles y plataformas suspendidas durante el bloque principal del shows.

Ariana Grande informó de los cambios para sus últimos shows. / Instagram: arianagrande

Con este ajuste en los shows de cierre, Ariana Grande busca cumplir sus compromisos antes del inicio de su retiro temporal de la vida pública y de los escenarios. Señalando que las presentaciones programadas de cierre en el O2 Arena de Londres se mantienen confirmadas sin cancelaciones de agenda.

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