Motociclista lesionada tras choque con ciclista en Calkiní

Con posible fractura en el tobillo izquierdo terminó una fémina quien al transitar en su motocicleta con preferencia le cerró el paso un ciclista, y esta terminó en el pavimento después de derrapar. Al lugar llegaron paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) quienes valoraron a la joven conductora, que tuvo que ser trasladada al hospital integral IMSS Bienestar para su valoración médica.

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Los hechos ocurrieron alrededor de las 23 horas de ayer, en la calle 15 por 22ª esquina de la escuela normal de educación física, muy cerca de la conocida 15 letras en la ciudad de Calkiní, donde la fémina transitaba con preferencia a bordo de su motocicleta. Al llegar a la intersección se le atravesó el ciclista, quien no respetó su alto obligatorio, originando que la joven derrapara con su caballo de acero.

Curiosos marcaron a los números de emergencia para auxiliar a la fémina, quien se quejaba de fuertes dolores en su tobillo izquierdo. Elementos de la policía municipal llegaron al sitio para tomar conocimiento y dirigir el tránsito, mientras los paramédicos del SAMU atendieron a la lesionada, que no podía ponerse de pie por el dolor.

La motocicleta y el ciclista fueron trasladados a la Dirección de Seguridad Pública Municipal para deslindar responsabilidades, mientras la joven deberá acudir a la estación de policía para recuperar su unidad.